Lieve Blancquaert maakt reeks over genderverschillen DBJ

09 september 2019

00u00 0 TV Lieve Blancquaert (56) werkt aan een nieuwe reeks over genderverschillen, die de werktitel 'Let's Talk about Sex' meekreeg. Daarin zal de reportagemaakster focussen op de verschillen tussen mannen, vrouwen en alles ertussen.

"Gender is een onderwerp dat indirect ook in mijn eerdere reeksen 'Birth Day' en 'Wedding Day' aanwezig was", vertelt Lieve. "Maar nu zal het gaan over wat het betekent om een man of vrouw te zijn in bepaalde culturen. Ook de obsessie rond maagdelijkheid wordt behandeld."

Blancquaert zal reportages maken in België en Nederland, maar trekt ook naar het buitenland en hoopt volgende maand te kunnen starten.

Vanavond start op Eén de tweede aflevering van 'Circle of Life' (21.25 uur), een best-of van Blanquaerts eerdere reeksen 'Birth Day', 'Wedding Day' en 'Last Days'.