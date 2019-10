Lieve Blancquaert maakt nieuwe Eén-reeks over liefde, relaties en seks MVO

11 oktober 2019

10u30

Bron: VRT 0 TV Na het succes van ‘Birth day’, ‘Wedding day’ en ‘Last days’ reist Lieve voor deze nieuwe documentairereeks opnieuw de wereld rond, deze keer om te zien hoe de wereld omgaat met liefde, relaties en seks. Ook deze keer trekt ze eropuit met haar fototoestel.

Begin deze week vertrok Lieve Blancquaert voor haar nieuwe televisiereeks over liefde, relaties en seks voor Eén: ‘Let’s Talk About Sex’. Al is dat laatste volgens de VRT nog maar een werktitel. “Ons leven is doordrenkt van seksualiteit”, aldus Lieve. “Van jongs af aan tot op een gezegende leeftijd. En toch is het onderwerp nog zo vaak taboe. Het houdt iedereen bezig, overal ter wereld, maar het wordt altijd anders ingevuld, afhankelijk van de cultuur waarin we leven. En dat boeit me mateloos. Ik wil proberen te begrijpen wat er allemaal speelt tussen partners, hoe en waarom koppels worden gevormd, hoe relaties zich ontplooien, hoe mannen en vrouwen zich tot elkaar verhouden, wat geliefden aantrekt of afstoot, wat liefde en seks betekenen in een relatie...”

“Mijn goesting om met dit onderwerp aan de slag te gaan, is groot. Ik ben ervan overtuigd dat ik af en toe van mijn stoel ga vallen van verbazing, maar het geeft een fantastisch gevoel om te proberen begrijpen en vooroordelen te kunnen laten varen. Dat werkt gewoonweg heel erg louterend, niet in het minst voor onze eigen ervaringen in de liefde.”

Lieve toont hoe de wereld seksualiteit beleeft, gaat op zoek naar pakkende verhalen en verrassende leefwerelden, zowel op plekken ver weg, als dicht bij huis. Zo is in Japan meer dan de helft van de jongeren single, wint in Nederland polyamorie aan populariteit, is geld in Nigeria belangrijker dan liefde en vindt men in boeddhistisch Thailand een derde geslacht vanzelfsprekend.

‘Let’s Talk About Sex’ is een reeks van het productiehuis De Mensen voor Eén.