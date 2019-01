Liesbeth doet mee aan derde seizoen van ‘Hotel Römantiek’: “Mijn man dumpte me per mail” Hans Luyten

30 januari 2019

00u00 0 TV Voor het derde seizoen van 'Hotel Römantiek' slaan Sven De Leijer, Otto-Jan Ham en Frances Lefebure hun tenten op in de Tunesische Sahara. In een decor van duizend-en-één-nacht gaan de 65-plussers er op zoek naar de ware liefde. Deelnemers Aurèle (73) en Liesbeth (65) geloven alleszins nog in een sprookje.

LIESBETH (65)

"Mijn man dumpte me per mail"

"Met een mailtje liet mijn tweede man mij na 15 jaar huwelijk weten dat hij iemand anders had. Die vrouw was 20 jaar jonger", zegt Liesbeth. "Hij voegde er meteen aan toe dat ik mijn plan wel zou trekken en dat ik hem niet meer hoefde te bellen. Hij zou niet meer opnemen en had me toch niks meer te zeggen. Gedumpt worden is niet aangenaam, maar deze manier deed echt veel pijn. Vier jaar moest ik niets meer van mannen weten. Maar ik wilde niet bij de pakken blijven zitten. Dat vonden mijn twee dochters ook. Zij spoorden mij aan om terug voor mijn geluk te kiezen.

Ik plaatste een zoekertje in 'Plus Magazine' waar wel wat reactie op kwam, maar ik voelde met niemand een echte klik. Misschien komt het ook doordat ik op relationeel vlak voorzichtiger ben geworden. Ik kijk liever de kat uit de boom, zeg maar. Ik heb vaak het gevoel dat mannen sneller willen gaan. Soms te snel. Velen onder hen denken meteen dat het in de sacoche is. Zo sprongen er al heel wat dates af. Ik ben op zoek naar een latrelatie en leuk gezelschap om fijne dingen samen te doen. Want na tien jaar alleen lijkt samenwonen niet meer iets voor mij. Nu ga ik de deur uit, wanneer ik dat wil. Mocht ik opnieuw met iemand samenwonen, dan zou ik terug moeten leren rekening te houden met de ander en dat zal sowieso tijd vragen. Ik ben zelf nog heel actief: ik fiets, loop, zumba en fitness. Dansen is mijn passie, dus een partner die ook danst zou geweldig zijn. Wij hebben op onze dansschool trouwens altijd een tekort aan mannen. (lacht) En zelf verwen ik mijn man graag, al vind ik dat ik nu op een leeftijd ben gekomen dat ik zelf ook eens mag genieten."

AURÈLE (73)

"Hoeveel vrouwen ik heb gehad? Tel kwijtgeraakt"

"Vroeger noemden ze mij een playboy, want ik heb veel vrouwen gehad", zegt Aurèle. "Zoveel dat ik op den duur de tel ben kwijtgeraakt. Ik werkte als dameskapper en wist wel hoe ik ze moest soigneren. Soms met een bloemetje, wat pralines of een flesje champagne. Om de paar weken had ik wel iemand anders. Ja, ik was een hartendief. Ik ben drie keer gescheiden: twee keer na een huwelijk en één keer na een lange latrelatie. Ondertussen woon ik al bijna 20 jaar alleen. In die periode had ik af en toe wel een vriendin, maar ik woonde met niemand samen. Mijn laatste relatie dateert nu toch al van drie jaar geleden.

Die eenzaamheid begint te wegen. Op den duur kon ik er zelfs niet meer tegen. Vandaar dat 'Hotel Römantiek' op het juiste moment in mijn leven komt. Mijn neef Julien nam vorig jaar deel en heeft me na afloop zonder mijn medeweten ingeschreven voor dit seizoen. Ik wist dus van niks toen de tv-makers me belden om te zeggen dat ik geselecteerd was. Maar ik was meteen voor het idee gewonnen. Een onbekend avontuur en zeker een stel nieuwe vrienden waren wel welkom in mijn leven. En als het programma me ook nog een nieuwe liefde kon opleveren, zou dat als bonus helemaal geweldig zijn. Vroeger vond ik het uiterlijk van een vrouw heel belangrijk. Vandaag kijk ik vooral naar haar karakter en uitstraling. Ik ben vooral op zoek naar iemand met wie ik leuke dingen kan doen: samen op reis gaan, uit eten, naar de film of theater. En graag ook iemand die me het gevoel geeft dat ze voor me wil zorgen."