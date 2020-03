Lies Vandenberghe staat voor vuurdoop als sportanker DBJ

30 maart 2020

00u00 0 TV Lies Vandenberghe (29) begint vandaag aan een nieuw hoofdstuk in haar carrière. De voormalige nieuwslezeres van Qmusic debuteert als sportanker in 'VTM Nieuws'. Zo wordt ze officieel een collega van haar man Maarten Breckx (34).

Vandenberghes vuurdoop staat gepland voor de nieuwsuitzending van 13 uur en ook het nieuws van 19 uur neemt ze voor haar rekening. "Ik mag geen zenuwen toelaten, al zal mijn hartslag wel flink de hoogte ingaan als ik mijn eerste intro voorlees", blikt de West-Vlaamse vooruit. "Maar ik kijk er bovenal erg naar uit."

De voorbije vier jaar was Vandenberghe nieuwslezeres op Qmusic. In de ochtendshow had ze ook haar eigen sportrubriek. Normaal gezien stond ze voor een zeer drukke sportzomer, maar daar blijft door de coronacrisis niet zo veel meer van over. "Natuurlijk had ik liever met mijn beide voeten in het veld gestaan en zijn het barre tijden voor sportliefhebbers", aldus Vandenberghe. "Maar er zijn ook lichtpuntjes. Over de Tour de France en de voetbalcompetitie is bijvoorbeeld nog geen beslissing gevallen en de sporters zijn in deze tijden ook meer dan ooit bereikbaar."

Strenge echtgenoot

Vandenberghe draait nu al vier weken achter de schermen mee op de sportredactie van 'VTM Nieuws', maar vanaf vandaag wordt ze ook voor de kijkers een officiële collega van haar man Maarten Breckx. "Hij coacht me en kan best streng zijn", zegt Lies. "Zo was hij de eerste die zei dat ik eigenlijk wat te snel praatte, iets dat ik nog meeneem van bij de radio. Ik krijg vaak de vraag of ik hem nog wel ga zien, maar ik denk meer dan ooit. Voor de radio kroop ik elke dag om acht uur in bed, toen was hij vaak nog niet eens thuis." (DBJ)

