Liep Lenny Kravitz een rol in 'Big Little Lies' mis door zijn huidskleur? KDL

19 juni 2018

10u01

Bron: BBC 0 TV Het heeft niet veel gescheeld of Lenny Kravitz (54) had een rol gespeeld in de bejubelde en bekroonde televisieserie 'Big Little Lies'. De zanger en acteur zegt nu dat hij de rol niet kreeg door zijn huidskleur.

Lenny kwam in aanmerking voor de rol van een van de echtgenoten van de vrouwelijke hoofdrolspeelsters, maar de producers verkozen uiteindelijk een andere acteur boven Lenny omdat ze zich niet goed voelden bij de gedachte dat iemand met een donkere huidskleur de slechterik zou spelen. "Had ik de rol gehad, dan was ik de enige zwarte in de tv-serie. De regisseur wilde me graag, maar hij zei me dat we een andere keer zouden samenwerken", vertelt Lenny aan BBC.

Emmy award

Lenny zelf laat zich niet uit over welke rol in de reeks het ging, maar het lijkt erop dat het over die van Perry Wright gaat, die zijn vrouw Celeste (een rol van Nicole Kidman) meermaals fysiek en psychologisch misbruikt. De Zweedse acteur Alexander Skarsgård (41) ging uiteindelijk met de rol lopen en kreeg in oktober zelfs de Emmy award voor 'Beste acteur in een bijrol' voor zijn acteerprestaties. De familie Kravitz is uiteindelijk wel afgevaardigd in de reeks, want Zoë, de 29-jarige dochter van Lenny, kreeg wel een rol in 'Big Little Lies'. Ze kruipt daarin in de huid van Bonnie Carlson, de nieuwe vriendin van de man van Madeline, een rol die gespeeld wordt door Reese Witherspoon. De opnames van het tweede seizoen, waarin ook Meryl Streep zal opduiken, zijn ondertussen van start gegaan.