Lien Van de Kelder stopt bij ‘Familie’: “Twee jaar Marie, het is mooi geweest” WN/CD

02 juli 2019

06u00

Bron: Story 4 TV De seizoenfinale zindert nog na bij de fans van ‘Familie’. Afgelopen vrijdag was te zien hoe Marie, het personage van Lien Van de Kelder (36), van een klif werd geduwd. Maar is Marie wel echt dood? “Een lijk krijg je niet te zien”, zegt Lien. “Maar mijn draaidagen bij ‘Familie’ zitten er wel op.”

“Ik heb Marie altijd graag gespeeld”, vertelt Lien. “Ze moordde niet met voorbedachten rade, ze werd altijd tot het uiterste gedreven. Haar moeder, omdat die haar heel haar leven had mishandeld en getreiterd, Evy omdat die haar moedertrauma oprakelde... Dat praat Maries gedrag natuurlijk niet goed, maar ergens begreep ik haar wel.”

Champagne

Marie is over de rand van een klif verdwenen en zo zit Liens verhaal bij ‘Familie’ erop. “Ik had een contract van twee jaar en daar is naartoe geschreven”, zegt ze. “Marie is wel in het water verdwenen, je ziet geen lijk, dus wie weet duikt ze ooit nog op.” (lacht)

Jammer dat het nu voorbij is?

Eigenlijk niet, het is mooi geweest. Als ik had bijgetekend zou ik vier jaar in ‘Familie’ hebben gezeten, dat vind ik al lang. De passage van Marie ging niet onopgemerkt voorbij. Liever zo dan dat het allemaal langdradig wordt. Er zijn ook nog zoveel andere interessante dingen te ontdekken.

Was jouw laatste draaidag een emotioneel moment?

Dat was de scène waarin Marie Iris tegen de spoelbak sloeg. Toen die erop zat, kreeg ik bloemen en champagne. Ook bedankte iedereen mij voor de fijne samenwerking. Dat was heel hartverwarmend. Ja, ik heb zelfs een traantje weggepinkt.

Nu heb je wellicht meer tijd voor je job als juriste. Je bent gespecialiseerd in auteursrechten.

Mijn vennoot zal blij zijn dat hij me wat vaker ziet. Toen de vraag kwam van ‘Familie’, hadden we juist ons bureau opgericht. Ik heb lang getwijfeld, maar nam toch de rol aan. Een pittige combinatie.

Heb je nieuw acteerwerk in het verschiet?

Ik heb toch de indruk dat er in België veel fictie op de planken ligt. Maar gelukkig weet ik intussen wat te doen. Ik ben op tournee met mijn chansonprogramma ‘Salut la copine’ en werk met Jan De Smet en Mauro aan ‘Smartschade!’, levensliederen met een hoek af. Plezant.

Heeft het afscheid van ‘Familie’ ook gevolgen voor je gezinsleven?

Ik hoef niet meer om zes uur ’s morgens naar de set te vertrekken, en op kantoor ben ik mijn eigen baas en regel ik zelf mijn uren. Dat vinden de kindjes nu al heel tof.

Info: Speeldata ‘Salut la copine’ en ‘Smartschade!’: koortzz.be. Volg ‘Spoorloos’ op vtm.be of in de app VTM GO, de web-serie rond Veronique en Lars.