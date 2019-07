Exclusief voor abonnees Lien Van de Kelder overweegt om

ooit pleegouder te worden: “Het is verrijkend voor onze kinderen” CD

04 juli 2019

06u00

Bron: Story 0 TV Nu het verhaal van haar personage Marie verteld is, zit het werk bij ‘Familie’ erop voor Lien Van de Kelder (36). De komende maanden is ze vooral aan de slag als zangeres en juriste, en natuurlijk zijn er ook nog haar kinderen Jeanne (bijna 6) en Victor (4,5) om voor te zorgen. Door haar betrokkenheid bij een Syrische vluchtelinge overweegt ze bovendien om zich te engageren als pleegouder. Dat vertelt ze in een interview met Story.

De seizoensfinale zindert ongetwijfeld nog na bij de fans van ‘Familie’. Afgelopen vrijdag was te zien hoe Marie, het personage van Lien Van de Kelder, van een klif werd geduwd door haar geliefde Mathias (Peter Bulckaen) die zo het leven van Veronique (Sandrine André) en Lars (Kürt Rogiers) heeft gered. Al twijfelen sommige fans of Marie wel echt dood is. “Ze is in het water beland, maar een lijk krijg je niet te zien”, vertelt Lien. “Misschien duikt ze over een paar jaar dus weer op, in soapland weet je nooit. Maar mijn draaidagen bij Familie zitten er momenteel alleszins op.”

Die valscène zag er spectaculair uit. Maar ik ­veronderstel dat je niet écht van een rots in Noord-Frankrijk bent gesprongen?

Eerst zie je me in close-up vallen, en dat hebben we opgenomen op een kleine helling, met een mat achter mij. Maar het grootste deel van die scène is gewoon opgenomen in de studio in Lint. In een harnas werd ik drie meter naar omhoog gehesen, waarna ik al zwaaiend met mijn armen deed alsof ik naar beneden viel. Onderaan stond een windmachine om het allemaal nog echter te doen lijken. Heel plezant (lacht).

Op de rand van een klif filmen is niet ongevaarlijk...

In werkelijkheid stonden we niet zo dicht bij de rand, hoor. Dat mag ook niet. Wel hebben we de kustwacht op ons dak gehad en werden we met de hele ploeg van de klif gestuurd. Blijkbaar waren er problemen met de toestemming. Even leek het alsof we alles moesten afblazen, maar na wat onderhandelen mochten we toch opnieuw de rots op, al was dat dan zonder wagens. We moesten dus alles dragen vanaf de parking, die redelijk ver was. Het leek wel alsof we op Scoutskamp waren (lacht) maar zo’n engagement maakt een ploeg wel hecht. En gelukkig hadden we de autoscènes al ingeblikt. Anders zou de ontmoeting tussen beide koppels volledig de mist ingegaan zijn.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis