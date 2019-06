Liegebeest keert even terug naar het kleine scherm TK

18 juni 2019

07u35

Bron: Radio 2 0 TV Kinderen van de huidige generatie hebben waarschijnlijk geen flauw benul wie Liegebeest is, maar de handpop heeft wel deel uitgemaakt van zowat iedere kindertijd in de jaren 80. En binnenkort keert het groene slangenmonster even terug naar het kleine scherm.

Deze zomer krijgen we een portie nostalgie voorgeschoteld, want Liegebeest zal even opduiken op Eén. Dat meldde Door Van Boeckel, de stemacteur achter de pop, zelf op Radio 2. “Je zal het Liegebeest in juli heel eventjes zien opduiken op Eén. Maar meer mag ik er echt niet over zeggen”, klonk het in ‘Start Je Dag’. Dat zal evenwel niet met de originele pop zijn. “De originele handpop van het Liegebeest mocht ik na de laatste opname in 1987 mee naar huis nemen. Maar helaas is die intussen helemaal vermolmd en onbruikbaar. Voor deze opnames heb ik de pop gebruikt die een paar jaar geleden gemaakt is voor mijn passage als het Liegebeest in ‘De Jaren Stillekes’ met Steven Van Herreweghe.”

Van Boeckel speelde tussen 1983 en 1987 drie seizoenen lang de stem van Liegebeest, goed voor 66 afleveringen. Hij zal overigens ook te gast zijn in de quiz ‘Switch’, waar hij één ronde lang de vragen van Adriaan Van den Hoof voor zijn rekening zal nemen.