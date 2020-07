Liefst 26 nominaties: HBO-reeks ‘Watchmen’ grote favoriet voor Emmy Awards TDS

28 juli 2020

19u33

Bron: ANP 0 TV De HBO-serie ‘Watchmen’ maakt in september de meeste kans tijdens de Primetime Emmy Awards, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. In totaal is de serie 26 keer genomineerd. Organisator Television Academy maakte de nominaties voor de 72e editie dinsdag bekend tijdens een digitale ceremonie, gepresenteerd door comédienne Leslie Jones.

‘Watchmen’ is onder meer genomineerd in de categorieën Limited Series, Lead Actor en Lead Actress. Het is overigens niet de enige serie die flink in de prijzen zou kunnen vallen. Zo zijn onder meer ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ (20), ‘Ozark’ (18), ‘Succession’ (18) en ‘The Mandalorian’ (15) grote kanshebbers.

Ook vorig jaar was een serie van HBO de grootste kanshebber, toen scoorde ‘Game of Thrones’ een record met 32 nominaties. Toch wist Netflix dit jaar de meeste nominaties binnen te halen. In totaal werden producties van de streamingdienst 160 keer genomineerd.

De prestigieuze televisieprijzen worden op 20 september uitgereikt tijdens een live-evenement. Talkshowhost Jimmy Kimmel presenteert de ceremonie, die naar alle waarschijnlijkheid vanwege de coronacrisis digitaal plaatsvindt. De Television Academy heeft dat echter nog niet officieel bevestigd.

