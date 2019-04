Liefdesperikelen in ‘Down The Road’: “Ik heb het per ongeluk uitgemaakt” TK

02 april 2019

09u42 0 TV Er fladderden gisterenavond heel wat vlinders rond in ‘Down The Road’: wanneer ze aankomen in een lodge in een groot dierenpark, lijken Geoffrey en Charlotte helemaal voor elkaar te vallen. Na een openhartig gesprek waarbij ze allebei hun gevoelens voor elkaar tonen, is het dan eindelijk ‘aan’ tussen de twee tortelduifjes.

Even later zit er echter al een kink in de kabel. Dieter moet Geoffrey troosten als blijkt dat die per ongeluk gezegd heeft dat het uit is.