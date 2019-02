Liefde spat van het scherm: gezin van ‘The Voice’- kandidaat is dolgelukkig Annick Grobben

25 februari 2019

00u00 0 TV Beklijvend stukje tv in 'The Voice van Vlaanderen': toen Natalia zich omdraaide voor de rauwe stem van de West-Vlaamse staalarbeider Stefaan Baert (45), waanden zijn vrouw en vier kinderen zich ook in de zevende hemel. Vooral de uitzinnige reactie van de down-tweeling Bryan en Ruben stal ieders hart. De liefde spatte van het scherm. "Wij zijn zo. In alles gaan wij voor elkaar door het vuur. Meeleven is toch het schoonste wat er is?"

Onzeker en wat onbeholpen begon Stefaan Baert vrijdagavond aan zijn nummer 'You Worry Me' van Nathaniel Rateliff. 's Ochtends nog, onderweg naar de televisiestudio, had hij in de auto heel de rit door zitten zeggen: 'Waarom doe ik mee?' 'Ze draaien toch niet!' 'Waarom zouden ze ook?' Terwijl hij stond te zingen, sloeg de stress van zijn vrouw Sylvia (35) en hun kinderen Valentino (14), Amber (17) en de 21-jarige down-tweeling Bryan en Ruben los over op de kijker. En toen Natalia zich - als enige - omdraaide, was diezelfde kijker getuige van geweldig ontroerende televisie. Tranen van blijdschap bij zijn gezin. De tweelingbroers lieten springend en juichend al hun gelukzalige emoties de vrije loop.

