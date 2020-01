Levensgevaarlijke act met kruisboog loopt helemaal fout in ‘America’s Got Talent’, jury moet ingrijpen TDS

15 januari 2020

12u42

Bron: AGT 2 TV Het mogen dan wel de winnaars en opmerkelijke kandidaten uit vorige ‘Got Talent’-edities zijn die het tegen elkaar opnemen in ‘America’s Got Talent: The Champions’, toch wil dat niet zeggen dat alles altijd even gesmeerd loopt. Daarvan getuige de auditie van deelnemer Ben Blaque: zijn levensgevaarlijke act liep zo uit de hand dat de juryleden hem een een halt toeriepen. Ben moest de wedstrijd meteen verlaten.

Het was ongetwijfeld één van de meest zenuwslopende momenten ooit voor juryleden Howie Mandel, Alesha Dixon, Heidi Klum en Simon Cowell. Als onderdeel van zijn act riep kruisboogschutter Ben - die eerder zijn kans waagde in seizoen 10 van ‘Britain’s Got Talent’ - jurylid Alesha Dixon het podium op, om er samen een spelletje roulette te spelen. De opzet was even simpel als gevaarlijk: Ben werd vastgemaakt aan een doelwit, terwijl een reeks pijlen rechtstreeks op hem werden gericht. Die pijlen moest Alesha Dixon vervolgens één voor één afvuren op de kandidaat.

“Wat gebeurt er als ze de trekkers in de verkeerde volgorde lost, word je dan in het hart geschoten?”, vroeg Cowell aan de deelnemer. “Euh, ja”, was Bens weinig geruststellende antwoord. “Maar ik geloof in haar en ik ben nergens bang voor.”

Zijn onbevreesdheid bleek onterecht, gezien alles wat fout kon lopen, fout liep. Jurylid Howie drukte meteen op de rode knop toen Ben de veiligheidspal vergat op zijn kruisboog. Alesha kon enkel verward en angstig toekijken. Ook tijdens het afvuren van de eerste pijlen riepen Heidi Klum en Simon Cowell op om te stoppen met de act, omdat ze vreesden voor een ongeval. Hoewel Ben ervan overtuigd was dat de pijlen het doel op precies de juiste plaats zouden raken, kreeg hij vier rode knoppen en werd hij meteen naar huis gestuurd.