Let maar op als je hond je nog eens een likje geeft Redactie

03 april 2019

00u00 0 TV Hondenlikjes: niet zo hygiënisch, maar verder ongevaarlijk, toch? Dat hangt ervan af, want er zijn blijkbaar artikels waarin beweerd wordt dat je van een hondenlikje kan sterven. Dat ontdekt Britt Van Marsenille vanavond in 'Factcheckers'. "Dat een likje van mijn liefste Puck (foto) levensgevaarlijk zou zijn, dat kon ik echt niet geloven." En dus trekt ze op onderzoek uit om zeker te zijn.

Thomas Vanderveken wil dan weer weten of hij in twee weken kan leren om zijn adem 4 minuten in te houden. Jan Van Looveren onderzoekt ten slotte of een houtkachel meer fijnstof uitstoot dan zes dieseltrucks.