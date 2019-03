Lesley-Ann Poppe wil gouden aansteker en sigarenknipper verzilveren in ‘Stukken van Mensen’ KD

11 maart 2019

07u03

Bron: VIER 0 TV Vanavond, in de voorlaatste aflevering van ‘Stukken van Mensen’, probeert Lesley-Ann Poppe (40) de experten te verleiden met een 24-karaats vergulde aansteker en een sigarenknipper van het bekende merk Cohiba.

Lesley-Ann kreeg ze ooit cadeau voor haar verjaardag van een invoerder van Cubaanse sigaren, maar de objecten liggen al jaren stof te vergaren. Vallen ze in de smaak bij de experten? En wat willen ze ervoor op tafel leggen? Tijdens de onderhandelingen gaat het er pittig aan toe. “Ik ga niet te lief zijn voor de experten, want dat is de fun van het programma”, lacht ze.

Andere voorwerpen die deze aflevering aan bod komen: de zeekokosnoot, kaartjes van Brigitte Bardot en enkele exclusieve flessen whiskey.

‘Stukken van Mensen’, vanavond om 21.35 uur op VIER.