Leonie zocht een lief, maar vond ze hem ook? “Mijn prins op het witte paard moet nog tevoorschijn komen” IDR

05 juni 2019

15u00 0 TV Leonie De Preter ken je misschien nog als de 25-jarige deerne die tot voor kort op vijf.be al vloggend op zoek ging naar een lief. Leonie, een maagd die nog nooit een relatie had gehad, hoopte daar op acht weken tijd verandering in te brengen. Of haar dat ook gelukt is? “De zoektocht is nog niet afgelopen”, lacht ze.

Acht weken lang konden de fans van Leonie volgen hoe de brunette ontdekte wat de do’s & don’ts zijn om jezelf staande te houden in het datinglandschap. “Ik heb heel veel bijgeleerd, maar de zoektocht is nog niet afgelopen”, lacht Leonie. “Ik heb door de vlogs vooral goesting gekregen om verder op zoek te gaan naar de juiste man. Want ja, mijn prins op het witte paard moet ook nog tevoorschijn komen. (lacht) Ik heb wel al enkele dates gehad, werd ook al eens afgewezen en werd ook al meermaals gekust, maar verder dan dat ben ik nog niet gegaan. Je mag ook niet vergeten dat ik, voor de vlogs dan, nog helemaal niets had gedaan op dat vlak. Ik dacht trouwens altijd dat ik daarom een buitenbeentje was. Maar ik weet nu dat dat niet zo is. Ik heb heel veel reacties gekregen van zowel mannen als vrouwen die zich in mijn verhaal herkenden.”

Ondanks de bescheiden resultaten, is Leonie wel gemotiveerd om verder te gaan op de weg die ze is ingeslagen. “Ik merk dat ik tegenwoordig meer oog heb voor de mannen rondom mij. Als ik op stap ga, dan durf ik al wel eens te flirten, ja. Ik heb echt meer zelfvertrouwen gekregen. Al blijf ik het tegelijkertijd wel moeilijk vinden om een man aan te spreken. Aan iemand duidelijk maken dat je interesse hebt: zo simpel is dat toch niet. (lacht) Al heb ik, door de vlogs, wel beseft dat ik sowieso succesvoller ben als ik in real life met mensen kan praten. Mijn tinderprofiel is nog doder dan een kerkhof. (lacht) Och, ik ga de komende zomermaanden eerst genieten. Als ik één ding geleerd heb, dan is het wel dat je de liefde niet kan afdwingen. En dat hoeft ook niet. Soms is het ook gewoon goed om fun te hebben. En als ik na de zomer nog single ben, dan kan ik altijd opnieuw beginnen vloggen hé. (lacht)”

Benieuwd naar de vlogs die Leonie de afgelopen weken maakte? Check dan vijf.be!