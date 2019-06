Lena Headey onthult haar geschrapte ‘Game Of Thrones’-scène die heel het verhaal veranderd zou hebben MVO

19 juni 2019

Lena Headey, de actrice die acht seizoenen lang de rol van Cersei Lannister speelde in 'Game Of Thrones', onthulde dat één van haar belangrijkste scènes uit het laatste seizoen werd geschrapt. "Dat zou het hele verhaal veel duidelijker gemaakt hebben", meent ze.

De finale van de HBO-reeks liet fans achter met vele vraagtekens en vele onafgeronde verhaallijnen. Maar het grootste vraagteken was toch wel de zwangerschap van Cersei. Welk nut had die in het verhaal? Tijdens en conventie in Duitsland, vorig weekend, onthulde Lena Headey hoe het in elkaar zat: het heeft alles te maken met een geschrapte scène.

“Er was een opname die het nooit tot in seizoen 7 heeft gehaald, waarin Cersei de baby verliest”, legt ze uit. “Zo’n miskraam was een vreselijk, maar vormend moment voor haar. Ook in seizoen 8 zijn die beelden nooit gebruikt. Dat vond ik heel jammer. Ik was heel enthousiast over die scène, want het had de volledige verhaallijn van Cersei veranderd, en het had fans inkijk gegeven in haar motivaties.”

Die zouden dan geweest zijn dat ze haar miskraam verzweeg, in de hoop bescherming te krijgen van haar broers, en om iets boven het hoofd van haar beste strijder, Euron Greyjoy, te houden (ze loog tegen hem dat hij de vader was). Daarmee gepaard zou ze zich verplicht zien om de hartbrekende gebeurtenis in haar eentje te verwerken.

Niet alleen vindt Headey het jammer dat de bewuste scène geschrapt werd, ze had ook graag een andere dood voor Cersei gezien. Die werd uiteindelijk verpletterd door bakstenen, terwijl ze tegen haar karakter in huilde in de armen van haar geliefde. “Als ik ooit een dronken gesprek met de schrijvers zou voeren, zou ik daar zeker iets van zeggen”, besluit ze.