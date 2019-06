Lena Dunham keert terug naar HBO met nieuwe serie: “Een kruising tussen ‘Wolf of Wall Street’ en ‘Melrose Place’” SD

14 juni 2019

18u48

Bron: THR 0 TV Lena Dunham (33) keert terug naar de zender waarop ze groot geworden is. De ‘Girls’-bedenker zal voor HBO de nieuwe serie ‘Industry’ produceren en regisseren. Of ze ook zal acteren, is nog niet bekend.

‘Industry’ wordt iets helemaal anders dan ‘Girls’, de serie waarmee Lena Dunham jaren geleden beroemd mee werd. De nieuwe dramareeks - die geschreven werd door Konrad Kay en Mickey Down - gaat over een groep net afgestudeerden die strijden voor enkele permanente posities bij een investeringsbank in Londen. Een duik in de financiële wereld dus. Kay en Down baseren ‘Industry’ naar verluidt op hun eigen ervaringen.

Dunham wordt producent van de reeks en zal ook de pilootaflevering regisseren. Sinds ze vorige zomer brak met Jenni Konner - met wie ze onder andere ‘Girls’ en ‘Camping’ produceerde voor HBO - heeft ze niets meer gemaakt voor de zender. Dunham is in ieder geval erg blij met ‘Industry’, zo blijkt uit een bericht op Instagram: “Ik ben zo opgewonden om aan te kondigen dat ik een nieuwe serie voor HBO zal regisseren en producen: ‘Industry’. Het gaat over de moordende wereld van internationale financiën. Denk ‘Wolf of Wall Street’ en ‘Melrose Place’. Ik ben deze zomer naar de andere kant van het kanaal verhuisd hiervoor - meer bepaald naar Wales - wat een dromerige plek vol sprookjesachtige tuinen, superlieve mensen en drakenmythologie is.”