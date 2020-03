Lekkere ontbijtjes, een twist en het eerste vuurkamp: dit was aflevering 4 van ‘Temptation Island’ Isabelle Deridder

13 maart 2020

21u35 4 TV Nu de eerste momenten in Thailand erop zitten, is het voor de koppels volop tijd om zich te laten onderdompelen in de verleiding. Dag vier is aangebroken, en die zag er zo uit!

Vandaag begint Annelien aan de uitzending met een wel héél duidelijk geval van product placement voor haar eigen modelijn. Rick is niet echt opgezet met de gang van zaken.

Elke evenmin. Zij mist haar liefje Arda nog steeds. En dat gaat gepaard met een zeer mooie liefdesverklaring. Met traantjes en emoties en meer van dat fraais.

Arda wordt dan weer wakker met een serieuze kater. “Ik voel me kut”, spreekt hij dan ook prozaïsch. Gelukkig heeft verleidster Amber voor een ontbijtje gezorgd. Ook even later aan de ontbijttafel blijkt Arda de risee van de vorige avond te zijn geweest.

Gelukkig zorgt Matthieu bij Elke ondertussen voor wat afleiding. Hij neemt haar mee op een romantische strandwandeling. Allez ja, strandwandeling.

Christian zorgt ondertussen dat hij gehydrateerd blijft. Belangrijk, als je veel alcohol drinkt ‘s avonds.

Daarna legt Christian de dingen uit in mannentermen: “Ik heb met Angela een Porsche. Dan ga ik me niet verlagen tot een Fiat.” De vereniging voor Fiat-bestuurders (als die al bestaat) steigert!

Ondertussen twijfelt Romee aan de slaagkansen van Arda. “Hij speelt een gevaarlijk spel. Het is vet dom.” Your daily dose of truth, die Romee.

Verleider Grigor wil indruk maken op Roshina met een strandontbijtje. Hoewel hij bijna struikelt, slaagt hij er toch in om zonder brokken bij Roshina te arriveren.

“Idee was eigenlijk om ook laten zien: Kijk! Grigor kan ook romantisch zijn”, dixit Jerommeke... euhm, Grigor!

Na de ochtendlijke avonturen, komen Annelien en Rick langs. Zij vertellen de koppelhelften dat ze ‘s avonds hun eerste vuurkamp op de agenda hebben staan. We willen van de gelegenheid gebruik maken om Lisa (die van Merijn indertijd) te bedanken voor deze geweldige verspreking.

PLOT TWIST! De koppelhelften krijgen een joker, die ze een keer dit seizoen mogen inzetten. Door die joker krijgt hun partner geen slechte beelden te zien. Arda kan opgelucht adem halen...

EXTRA PLOT TWIST! Op het allerlaatste kampvuur - wanneer de koppels herenigd worden - kunnen die beelden wél getoond worden. Karim heeft een (verrassend) helder momentje: “Als je hier al zit met vertrouwensproblemen, dan moet je niet de jokerkaart gaan spelen.”

In tegenstelling tot zijn vriendin Roshina. “Als er zoiets is als een jokerkaart, dan wil ik graag dat Karim die gebruikt. Ik heb liever dat ik me zorgen moet maken om iets dat ik niet weet, dan dat ik me zorgen maak over iets dat ik concreet zie.” HUH?????????????

Dat Gianni de optie heeft om Melissa beelden te ontzeggen, valt niet in goede aarde bij de blondine. Ze sluit zich dan ook op in de badkamer, want dat is een logisch gevolg van dat nieuws. Toch volgens haar.

De rest van de groep is duidelijk heel erg begaan met Melissa.

Hoe dan ook: de avond valt en dat wil maar één ding zeggen: VUURKAMP!

Karim is de eerste die beeldmateriaal te zien krijgt. Dat bestaat vooral uit Grigor, maar daar maakt de Nederlander zich geen zorgen in. “Wat ik gezien heb, is gewoon normaal.”

Vervolgens krijgt Roshina haar beelden te zien. En da’s uiteraard een verveelde Karim met twerk queen Mambo. Lou Bega approves!

Daarna komt Felicia in beeld, die een hele lofzang over Karim afsteekt. Daar kan Roshina wel mee lachen. Gelukkig maar.

Na Roshina is het de beurt aan Angela. Die op het vuurkamp eventjes verklapt dat Christian haar eerste bedpartner is. Angela krijgt beelden waarop de twee aan het fietsen zijn. ‘Samen op de vééééééélo’, om Samson & Gert te parafraseren. Angela is tevreden.

En dan komt Angela’s liefje Christian aan de beurt. Hij is ook in z’n nopjes met de beelden die hij te zien krijgt.

Na Christian krijgt Gianni een fragment te zien. Gianni is tevreden, ‘want Melissa heeft toch gepraat.’ Soms ligt de lat echt laag.

Daarna is het de beurt aan Melissa. Zij is niet zo blij met wat ze te zien krijgt, want Gianni fileert z’n vriendin genadeloos in het bijzijn van de verleidsters. Dat vindt Melissa niet zo erg. ze ligt er wel wakker van dat ze zogezegd vijandig is geweest. PRIORITEITEN!

En dan krijgt Melissa te zien hoe Gianni een kus in de nek krijgt van Cheyenne én het gezellig maakt met Felicia.

Daar is Melissa niet mee opgezet. “Felicia haalt het bloed vanonder mijn nagels vandaan.” Verrassend genoeg denkt Melissa niet dat Gianni zijn verklaring over hoe leuk hij Felicia vindt, echt meent. “Da’s meer op vriendschappelijk niveau.” Volgens ons is de productie nog lief geweest voor Melissa, want ze hadden ook andere dingen kunnen laten zien...

En dan komen de beelden van Arda er aan. Hij verklaarde voor het vuurkamp nog dat hij zou flippen als hij slechte beelden kreeg - lichtjes hypocriet, als je het ons vraagt -, maar ondanks een behoorlijk dronken Elke is Arda tevreden.

Tot slot is het de beurt aan Elke. Die het nodig vindt te vertellen dat ze op een personeelsfeest al eens met een jongen heeft geschuurd. So what? Vorige week ging Gianni toch ook plots het mannenresort kuisen?

Al zorgen de beelden van Arda voor een serieuze domper op de feestvreugde. Was Elke na het eerste clipje nog enthousiast, dan zakt haar humeur na het tweede filmpje onder het vriespunt. “Ik vind het kut om hem zo te zien”, aldus Elke. “Dit waren niet de beelden die ik verwacht had.”

Tijdens de aftocht wordt duidelijk dat Elke aan het wenen is. “Ik heb dik spijt dat ik hier aan heb meegedaan”, snikt ze.

Hoe dan ook: na het vuurkamp - sorry Lisa - keren de koppelhelften terug naar hun resorts. Voor de jongens is het een aangenaam weerzien met de verleidsters, die shotjes klaar hebben staan om de mannen te verwelkomen.

Wanneer de mannelijke singles horen dat Arda in de mist is gegaan, kunnen ze dat zelf niet goed geloven. Christophe telt het even na op z’n vingers om zeker te zijn.

Elke wordt zo overmand door emoties dat ze moet overgeven. Gelukkig is Roshina in de buurt om haar haren uit de wc-pot te houden. Da’s pas vriendschap!

Waarna Roshina nog even de vinger op de wonde legt. “Arda gedraagt zich precies op de manier die hij niet vindt kunnen bij Elke.” TRUTH BOMB DROPPED!

Niet dat Arda dat doorheeft. Hij begeeft zich op steeds gladder ijs met verleidsters Eline en Amber.

Voorlopig lijkt Amber weliswaar het pleit te winnen, en dat zint Eline niet.

Na haar kleine breakdown op de slaapkamer, wil Elke toch nog een feestje bouwen. Met drank uiteraard. En Matthieu.

Die ziet het toch ietsjes anders. “A shoulder to cry on becomes a dick to ride on.” AFGEKEKEN VAN TIJS!

Wel geen idee waarom die 20 baht (ongeveer een halve euro) in zijn mond steekt. Maar dat geheel terzijde.

Terug naar Thailand, waar Angela een nachtelijke pool party op gang trapt. Roshina heeft haar bedenkingen, maar daar ligt niemand - behalve zijzelf dan - echt van wakker.

Vervolgens doet Christian nog een opmerkelijke uitspraak. Hij stelt namelijk dat hij Angela minder hard mist. En daar maakt Cheyenne gretig gebruik van.

Karim en Gianni weten het zeker: de Belgische boys moeten oppassen. En ze zouden wel eens gelijk kunnen hebben...

Al doet Grigor ook z’n best om Roshina in te pakken. Zo verklaart hij onomwonden dat hij best een relatie met Roshina zou willen, moest ze single zijn. En dat lijkt ook bij Roshina in de smaak te vallen.

Al kruipt ze uiteindelijk wel in bed met Melissa. Kan iemand Roshina uitleggen dat zoiets niet de bedoeling is?

En zou die persoon ook aan Angela en Elke kunnen vertellen dat ze of met hun lief, of met een verleider moeten muilen? DUS NIET MET MEKAAR!

Wanneer Angela ook gaat slapen, blijft Elke achter met de jongens. “Ik vind het wel gezellig om met acht jongens in een resort te zitten. Het zijn net broers.” Sorry dat we het zeggen, maar ‘t is te hopen dat je broers NIET met jou in bed willen duiken om je relatie kapot te maken...

Al vinden Elke en verleider Matthieu dat vooral erg grappig, zo blijkt.

Tot volgende week!