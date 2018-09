Leerlinge uit ‘De Klas’ verliest vader bij ongeval TDS

12 september 2018

21u36

Bron: VRT 0 TV Yousra, een 17-jarig meisje uit Sint-Niklaas, dat vanavond te zien was in het Eén-programma ‘De Klas’, heeft onlangs een zwaar ongeval gehad in Spanje.

Het gezin was op 1 september op de terugweg naar België na een vakantie in Marokko. Bij het ongeval kwam de vader van Yousra om het leven. Zij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het meisje werd afgelopen week naar België gerepatrieerd en is intussen aan de beterhand. De moeder en drie broers van Yousra raakten lichtgewond.

Gisteren trok Adil El Arbi op Eén naar Forum Da Vinci in Sint-Niklaas om er voor ‘De Klas’ te staan. Hij gaf er les over imago en vooroordelen, en hoe die te overstijgen. Die beelden zijn eind vorig schooljaar al gemaakt. Een van de enthousiaste leerlingen uit de klas was de 17-jarige Yousra. De makers van ‘De Klas’ en Eén wensen de familie heel veel sterkte en Yousra een spoedig herstel toe.