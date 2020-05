Leer Bart (28), Dries (31) en Tristan (25) uit ‘Boer zkt Vrouw’ wat beter kennen mvdb

13 mei 2020

De drie laatste boeren vervolledigen op zondag de kandidaten van 'Boer zkt Vrouw: Home Sweet Home'. Maak kennis met boeren Dries, Bart en Tristan. Leer hen hier nog wat beter kennen.



Vorige week ontmoetten we al Veerle, David en Frits, deze week geven Dries (31) uit Zuienkerke, Bart (28) uit Wortegem-Petegem en Tristan (25) uit het Limburgse Ellikom aan wat hen ligt en wat niet.



Tristan zorgt overigens voor een primeur in de Boer zkt Vrouw-reeks, want hij gaat op zoek naar een man. Iets waar presentatrice Dina Tersago erg naar uitkijkt. “We zijn altijd pro diversiteit geweest. In 2009 zochten we al een toffe vrouw voor boerin Conny, en nu hebben we de 25-jarige Tristan. Een hippe, verzorgde loonwerker en koeienboer die er best wel stoer uit ziet maar ontzettend lief is en niet vies is van wat romantiek.”

Doet één van hen je hart sneller slaan? Inschrijven kan via de website van VTM of deze link.

De tweede en laatste oproepaflevering van Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home, op zondag 10 mei om 19.55 uur bij VTM en VTM GO.