Leen Dendievel verlaat 'Thuis'

09 oktober 2019

21u19

Bron: Eén 24 TV Leen Dendievel (35) zal binnenkort afscheid nemen van de Eén-soap ‘Thuis’. De actrice speelde al drie jaar transgender Kaat, maar aan die rol komt nu dus een einde. “Het is nu tijd om andere personages vorm te geven”, zegt Dendievel.

Drie jaar lang was Leen Dendievel in ‘Thuis’ te zien als transgender Kaat Bomans, dochter van anciens Frank en Simonneke. In seizoen 21 onderging Franky Bomans, die in Amerika woonde, een geslachtsoperatie en kwam in de bevallige verschijning van Kaat terug naar België. Ze werd liefdevol onthaald door Simonne, al had Frank het moeilijker met de transitie. Toch draaide ook hij na een tijd bij. Haar liefdesleven toonde zich - zoals het een soap betaamt - behoorlijk woelig: zowel haar relaties met Toon en Dries strandden omdat ze transgender is. En Kobe sloeg haar het ziekenhuis in toen hij ontdekte dat hij mogelijk ALS kreeg. Ondanks talrijke vriendschappen leek Kaat echter nooit helemaal haar draai te vinden, en dus bleek een vertrek onafwendbaar.

Vorige week vertelde Leen al bij ‘Gert Late Night’ dat ze er regelmatig over nadacht om te stoppen met de soap. “Ik sta elke ochtend op met die vraag, ja", klonk het. “Zodra mijn buikgevoel aangeeft dat het genoeg is geweest, zal ik daar ook mee stoppen.”

“Dankjewel, Franky”

Schijnbaar is dat moment nu aangebroken. Leen blikt in ieder geval vol warmte terug op haar periode bij Thuis, vertelt ze in een persbericht van Eén. “Ik ben heel vereerd en ik ben Eén ontzettend dankbaar dat ik zo’n invloedrijk personage als Kaat heb mogen spelen. Kaat zal altijd een van mijn meest dierbare personages blijven. Ze had een doel en dat heeft ze bereikt, bij haar omgeving in Thuis en ook bij de mensen thuis en daarbuiten. En dat stemt me gelukkig. Alleen is het nu tijd om andere personages vorm te geven. Ik kijk dan ook uit naar toekomstige uitdagingen en neem de ruimte om andere kansen te zien. Als actrice ga ik op zoek naar personages die erin hakken. Kaat was er alvast één van! Ik ben drie jaar thuisgekomen in een warm nest en zal dat uiteraard missen. Dankjewel, Franky, dat ik van jou een gelukkige vrouw mocht maken!”

“We gaan Leen als collega’s zeker missen”, aldus Hans Roggen, producer van ‘Thuis’. “Tegelijk zijn we trots op de manier hoe zij aan de slag is gegaan met het personage Kaat: verre van evident, maar oh zo straf gedaan. En wie weet kruisen onze paden elkaar ooit in de toekomst opnieuw.”

Toekomst

Leens toekomst zal voorlopig vooral gevuld zijn met theaterstukken en met lezingen over haar boeken. De actrice is namelijk ook auteur. Ze schreef eerder al het boek ‘Hard’, over liefde en verlies, en bracht in augustus met ‘Asem’ een tweede boek uit.