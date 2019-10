Leen Dendievel verlaat 'Thuis’: “Haar personage Kaat verdwijnt definitief” SDE

09 oktober 2019

21u19

Bron: Eén 30 TV Leen Dendievel (35) zal binnenkort afscheid nemen van de Eén-soap ‘Thuis’. De actrice speelde al drie jaar transgender Kaat, maar aan die rol komt nu dus een einde. “Het is nu tijd om andere personages vorm te geven”, zegt Dendievel.

Drie jaar lang was Leen Dendievel in ‘Thuis’ te zien als transgender Kaat Bomans, dochter van anciens Frank en Simonneke. In seizoen 21 onderging Franky Bomans, die in Amerika woonde, een geslachtsoperatie en kwam in de bevallige verschijning van Kaat terug naar België. Ze werd liefdevol onthaald door Simonne, al had Frank het moeilijker met de transitie. Toch draaide ook hij na een tijd bij. Haar liefdesleven toonde zich - zoals het een soap betaamt - behoorlijk woelig: zowel haar relaties met Toon en Dries strandden omdat ze transgender is. En Kobe sloeg haar het ziekenhuis in toen hij ontdekte dat hij mogelijk ALS kreeg. Ondanks talrijke vriendschappen leek Kaat echter nooit helemaal haar draai te vinden, en dus bleek een vertrek onafwendbaar.

(Lees verder onder de foto.)

Vorige week vertelde Leen al bij ‘Gert Late Night’ dat ze er regelmatig over nadacht om te stoppen met de soap. “Ik sta elke ochtend op met die vraag, ja", klonk het. “Zodra mijn buikgevoel aangeeft dat het genoeg is geweest, zal ik daar ook mee stoppen.”

“Dankjewel, Franky”

Schijnbaar is dat moment nu aangebroken. Leen blikt in ieder geval vol warmte terug op haar periode bij Thuis, vertelt ze in een persbericht van Eén. “Ik ben heel vereerd en ik ben Eén ontzettend dankbaar dat ik zo’n invloedrijk personage als Kaat heb mogen spelen. Kaat zal altijd een van mijn meest dierbare personages blijven. Ze had een doel en dat heeft ze bereikt, bij haar omgeving in Thuis en ook bij de mensen thuis en daarbuiten. En dat stemt me gelukkig. Alleen is het nu tijd om andere personages vorm te geven. Ik kijk dan ook uit naar toekomstige uitdagingen en neem de ruimte om andere kansen te zien. Als actrice ga ik op zoek naar personages die erin hakken. Kaat was er alvast één van! Ik ben drie jaar thuisgekomen in een warm nest en zal dat uiteraard missen. Dankjewel, Franky, dat ik van jou een gelukkige vrouw mocht maken!”

(Lees verder onder de foto.)

Definitief

“In tegenstelling tot haar collega Moora Vander Veken, die binnenkort als Olivia tijdelijk uit ‘Thuis’ zal vertrekken om in Londen te gaan studeren, verdwijnt het personage van Leen Dendievel wel definitief”, vertelt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Dat gebeurt trouwens pas over enkele weken. Leen staat al een tijdje niet meer op de set bij ons: haar laatste opname vond al in juni plaats. Kaat zal in ‘Thuis’ niet vervangen worden door een andere actrice.”

“Op die manier trekt het personage voor een tweede keer naar het buitenland. Dik vier jaar geleden liet Franky, toen nog gespeeld door Jef Hoogmartens, alles achter voor een avontuur in Amerika. Daar besloot hij om een transitie te ondergaan en Kaat te worden. Daar werd trouwens een volledig ‘Thuis’-boek aan gewijd: ‘Herboren’. Na ongeveer een jaar keerde zij, als een personage van Leen Dendievel, weer in het verhaal. Nu vertrekt ze opnieuw naar het buitenland", zegt Roggen. “Voor de ‘Thuis’-kijker geen supergrote verrassing, want ze voelde zich al een tijdje niet goed in haar vel. Ze zocht een nieuwe toekomst, maar vond die niet. Haar studies gaf ze eerder dit seizoen op en Jacques, de man voor wie ze meer dan vriendschap voelde, beantwoordde haar liefde enkele dagen geleden niet. Thilly gaf haar vervolgens de ultieme voorzet, want dinsdag zei ze dat Kaat haar leven zelf in handen moest nemen. Kaat wil nu een doorstart maken. In de aflevering van woensdag zei ze tegen mama Simonne dat ze opnieuw wilde vertrekken.”

“Vorige week zat Leen in ‘Gert Late Night’ en gaf ze een paar verdoken hints over haar besluit. Enkel voor de goede verstaanders. Zo zei ze onder andere: ‘Ik denk elke dag aan stoppen met ‘Thuis’.”

Toekomst

Leens toekomst zal voorlopig vooral gevuld zijn met theaterstukken en met lezingen over haar boeken. De actrice is namelijk ook auteur. Ze schreef eerder al het boek ‘Hard’, over liefde en verlies, en bracht in augustus met ‘Asem’ een tweede boek uit.