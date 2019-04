Leen Dendievel uit ‘Thuis’ vraagt geld in ruil voor selfies, maar met goede reden TK

11 april 2019

08u06 0

Vandaag is het Wereld Parkinson Dag, een dag waarop de Vlaamse Parkinsonliga extra de aandacht vestigt op de ziekte. Leen Dendievel, ‘Thuis’-actrice en meter van de organisatie, sprak in ‘Van Gils & Gasten’ over haar oom die de strijd tegen de Parkinson verloor. Begin dit jaar lanceerde ze een selfie-actie om geld in te zamelen. Ook Lieven nam er met veel plezier aan deel.