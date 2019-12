Leen Dendievel krijgt eigen tv-programma over kinderwens op Eén SDE CD

19 december 2019

10u53 2 TV Leen Dendievel (36) krijgt binnenkort een eigen programma op Eén. In ‘Kinderwens’ onderzoekt ze het waarom van een kinderwens. Een persoonlijk onderwerp, want de actrice wil zelf geen kinderen.

Waarom willen de meeste mensen kinderen? Het is een vraag die Leen Dendievel zichzelf stelt in haar nieuwe programma, ‘Kinderwens.' Zelf is Leen getrouwd met Udo en heeft ze een bloeiende carrière. Toch wil ze geen kinderen. Wel voelt ze een enorme sociale druk om aan kinderen te beginnen, klinkt het. “Ben ik egoïstisch omdat ik geen kinderen wil? Zal ik er nog spijt van krijgen? Wat krijg je terug van een kind dat het zo hard de moeite waard maakt? Ligt het enkel aan mij of zijn er nog zielsgenoten zoals ik: mensen die heel graag kindjes zien, maar er zelf geen op de wereld willen zetten?”

De actrice praat in haar nieuwe programma dan ook met experten en ervaringsdeskundigen over het waarom van een kinderwens. Ze praat vrijuit over alle tegenstrijdige gevoelens die er bij horen. Wat als je het niet voelt? En wat als je wel een kinderwens voelde, maar het ouderschap niet geworden is wat je dacht?

‘Kinderwens’: later dit voorjaar op Eén.