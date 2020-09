Leen Dendievel in tranen na pakkende reactie op nieuwe roman BDB

28 september 2020

22u15

Bron: VRT 1 TV Leen Dendievel (36) kon maandagavond haar tranen niet bedwingen in de Eén-talkshow ‘Vandaag’. De actrice heeft onlangs haar eerste roman uitgebracht en die is gebaseerd op het verhaal van een koppel dat na een halve eeuw liefde samen kiest voor euthanasie. De reactie van hun zoon op het boek ontroerde Dendievel diep.



Dendievel bracht eerder al twee non-fictieboeken uit, maar ‘Georges & Rita’ is haar eerste roman. De actrice en schrijfster brengt daarin het verhaal van een koppel dat samen voor euthanasie kiest. Hiervoor vond ze inspiratie in het leven van Anne en François. ‘Vandaag’-presentatrice Danira Boukhriss (30) bezorgde het boek aan hun zoon Jean-Paul. Die nam een videoboodschap op om Leen te bedanken.

“Het boek, gebaseerd op het verhaal van mijn ouders, maakt me blij”, vertelde Jean-Paul. “Je doet hen herleven. Als je iemand verliest, denk je nog vaak aan hen, door een foto, een geur, een gevoel, een stukje muziek. En nu door een boek. Ik ga het zeker lezen en delen met anderen. Ik wil je hiervoor bedanken. Ik vind het idee fantastisch. Hoewel ik je niet ken, wil ik je omhelzen en bedanken. Tot binnenkort.”

Dendievel was enorm gepakt door die mooie boodschap. “Ik had hem al gemaild, maar heb hem niet kunnen ontmoeten doordat de boekvoorstelling gecanceld werd wegens de coronacrisis”, zegt ze met tranen in de ogen. “Ik ben hem ontzettend dankbaar. Het verhaal van z'n ouders is zo mooi, het is een ode aan de echte liefde. Ik ben echt geraakt door deze reactie.”

