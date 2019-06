Leen Dendievel: “De soaps zijn tegenwoordig wel erg preuts geworden” Redactie

26 juni 2019

06u27

Bron: STORY 0 TV Leen Dendievel speelt al enkele jaren Kaat in ‘Thuis’ en kent het soapwereldje als geen ander. Een wereld die wel erg preuts is geworden intussen, vindt ze. “Als een scène het vraagt, zou ik naakt gaan”, vertelt ze in Story.

Volgens Dendievel zijn er almaar meer mooie vrouwenrollen beschikbaar. “Er worden ook meer reeksen geschreven door vrouwen.” Dat zal echter niet blijven duren, denkt ze. “Dat wisselt voortdurend. Net zoals we nu weer preuts zijn geworden. Toen ik klein was en naar de reeks ‘Diamant’ keek, zag ik Ann Ceurvels helemaal naakt. Wanneer heb jij nog eens iemand helemaal naakt zien rondlopen in een serie? Ze komen zelfs niet meer uit de douche.” Zelf zou ze daar geen probleem van maken. “Als ze morgen een douche- of vrijscène voor me schrijven, dan ga ik naakt. Met kleren zou vreemd zijn, hè (lacht).”

Leen is intussen al bijna een jaar getrouwd met zanger Udo. Ze hielden hun huwelijk bewust kleinschalig. “Ja, we zijn in onze tuin getrouwd, in intieme kring. Een groot feest komt er wel als we eens veel tijd hebben.” Ook een huwelijksreis is er nog niet geweest. “Nog niet. Misschien volgend jaar, als ik dan een rustige zomer zou hebben. Udo en ik zouden graag naar New York gaan. Dat is mijn droomreis. We zijn er allebei nog niet geweest. Maar deze zomer zullen het eerder een paar dagen Nederland worden. Udo is volop muziek aan het schrijven en hij treedt ook op.”

Of er veel veranderd is sinds het huwelijk? “Ik vind dat we nu nog meer een team zijn. En het is ook wel leuk dat ik nu officieel kan zeggen dat Udo mijn man is. Zeker tegen mensen die ik niet ken. Al blijf ik voor de rest wel gewoon ‘lief’ zeggen. Dat klinkt mooi.” Kinderen, dat is echter niet voor meteen. “Ik voel mijn biologische klok nog totaal niet tikken. En ik vind dat ook niet erg. Ik moet niet per se moeder worden. Maar als het komt, dan komt het.”