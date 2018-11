Leen Dendievel danst passionele tango: "Ik ben verliefd. En dat wil ik Udo tonen" Redactie

09 november 2018

00u00 0 TV Flashbacktime vanavond in 'Dancing with the Stars'. De kandidaten dansen op een nummer dat hen terugbrengt naar een speciaal moment. 'Thuis'-actrice Leen Dendievel (34) kiest voor een tango op de tonen van een song van haar echtgenoot, zanger Udo Mechels. "Daarmee ga ik terug naar het moment waarop ik besefte dat ik verliefd was op hem", legt Leen uit.

In de vierde aflevering van het VIER-dansprogramma is het thema 'Flashbacks'. En daarbij laat de doorgaans gereserveerde actrice diep in haar hart kijken. "Toen ik Udo vertelde dat ik een nummer van hem zou gebruiken, zei hij dat dat voor hem niet per se hoefde", vertelt Leen. "Hij is heel bescheiden. Maar ik wil Udo echt laten zien hoe speciaal hij is voor mij. Mijn dans vat het moment dat ik me bewust werd van mijn gevoelens voor hem. Ineens besefte ik: 'Ik ben verliefd.' En dát wil ik nu tonen. Want da's één van de mooiste momenten uit mijn leven. Udo is een fantastische man. Hij is mijn soulmate en mijn grootste supporter. Hij komt ook iedere week kijken naar mijn moves op de dansvloer."

Goed gedanst, punt

Wie Leen vorige vrijdag aan het werk zag, kan bovendien een extra motivatie vermoeden. Want hoewel ze volgens kijkend Vlaanderen erg goed danste, kreeg ze van de jury slechts 22 punten en belandde ze net niet onderaan het klassement. Een score die hard aankwam - wat Leen tijdens de aflevering ook duidelijk maakte. "Ja, ik had meer verwacht", stelde ze. "Het is geen gebrek aan bescheidenheid, maar ik vind écht dat ik vorige vrijdag meer punten verdiende van de jury. Ik heb toen goed gedanst, punt. Was het slecht geweest, dan zou ik dat ook zeggen. Maar ik weet dat het niet zo was. Ik begreep niet waarom ik zo laag scoorde. Ik was echt teleurgesteld en dat heb ik ook laten blijken. Zo ben ik ook: ik kan mijn emoties niet verstoppen."

'Dancing with the Stars'

VIER 20.35 uur

De speciale momentjes van de anderen

James:

flashback naar zijn coming-out in de middelbare school.

Ian:

flashback naar zijn turbulente periode in de VS.

Fabrizio:

flashback naar het moment waarop zijn vader hem redde.

Karen:

flashback naar het moment waarop ze gevraagd werd voor K3.

Kat:

flashback naar 1996, toen ze tijdens Marktrock op James Brown stond te dansen.

Elodie:

flashback naar de geboorte van haar zoontje Remus.