Leen Demaré na ontslag bij JoeFM: “Vroeger ging je op café en geraakte je via via aan een job, nu is dat niet meer” MVO

04 maart 2020

22u59 0

Leen Demaré was vanavond te gast in ‘Vandaag’ op Eén. Het is haar eerste tv-optreden na haar ontslag bij JoeFM. Hoe gaat het nu met haar? “Ik ben volop aan het solliciteren”, zegt ze. Dat heb ik nog nooit gedaan in mijn leven. Vroeger ging je op café en geraakte je via via aan een job. Nu is dat niet meer.”

