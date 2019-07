Exclusief voor abonnees Leen Demaré is al 10 jaar de stem van ‘Met Vier in Bed’: “Veel mensen denken nog altijd dat ik naar elke B&B meega” CD

03 juli 2019

06u00

Bron: Story 0 TV Een goede mix van ‘gluren bij de buren’ en een zomerse sfeer: geen wonder dat Met Vier in Bed blijft scoren bij tv-kijkend Vlaanderen. Joe-presentatrice Leen Demaré (57) verleent nog altijd met plezier haar stem aan het programma. “Het is pure feelgoodtelevisie en niemand wordt afgekraakt.”

Feest achter de schermen van Met Vier in Bed, want het programma kleurt al voor het tiende jaar op rij de zomerprogrammatie van VTM. Voice-over van dienst is nog steeds Joe-dj Leen Demaré, die na al die tijd nog steeds merkt dat er verwarring bestaat over de precieze inhoud van die job. “Veel mensen denken dat ik naar elke B&B meega om ter plekke die teksten in te lezen, maar het is helaas minder glamoureus. Ik zit gewoon in een kleine donkere studio. Ik ben trouwens al sinds april bezig met het inlezen van de afleveringen. Na tien jaar doe ik dat nog altijd even graag. Niet in het minst omdat we al die tijd al met dezelfde kleine ploeg werken.”

Jouw stem is je belangrijkste werkinstrument. Verzorg je die goed?

Wees maar zeker. Als ik moet inlezen of presenteren op de radio, kruip ik de avond voordien op tijd in mijn bed. Het is belangrijk om fit en fris achter de microfoon te staan. Met het ouder worden kan je stemkleur trouwens iets zwaarder gaan klinken. Zo kun je iemands leeftijd raden zonder hem of haar te zien. Gelukkig is een stem die veroudert nog altijd minder erg dan een lichaam dat begint af te takelen...

