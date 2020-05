Leeg chateau voor Meilandjes: “Was corona vorig jaar gebeurd, waren wij nooit op tv” Redactie

28 mei 2020

18u10

Bron: AD 0 TV Het regent corona-annuleringen bij Chateau Marillaux, de Franse bed and breakfast van de realityfamilie Meiland. Het doet vader Martien beseffen dat alles anders was geweest als het virus vorig jaar was uitgebroken. “Dan hadden wij niet eens een leuk programma op tv gekregen.’’

“Het zijn alleen maar annuleringen’’, zegt Martien tegen Shownieuws. “Want de grenzen zijn nog steeds dicht. Alleen voor zakelijk verkeer mag je de grens over. Dan moet je allerlei formulieren bij de overheid aanvragen.’’



De flamboyante hotelheer kijkt met angst en beven naar de toekomst van zijn bedrijf. “Wij hebben van onze accountant in het dorp gehoord dat je héle lijsten met regels krijgt als het straks weer opengaat’’, aldus Martien. “Dat er allemaal plakkers op de vloer moeten. Wij hebben natuurlijk een eetkamer met één hele lange tafel. Nou, dat kan niet. Want die mensen kunnen helemaal niet naast elkaar zitten.’’



Zonder Meiland zou SBS6, waarop zijn show te zien is, er overigens ook heel anders voor staan. ‘Chateau Meiland’ is elke week dé publiekstrekker voor de zender, met afgelopen maandag nog ruim 1,6 miljoen kijkers. Het succes werd vorig jaar bekroond met de Gouden Televizier-Ring.



Zo reageerde het gezin op die winst:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.