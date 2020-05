Leah Thys gelooft dat opnames ‘Thuis’ ondanks maatregelen hervat kunnen worden: “Overtuigd dat het werkbaar is” SDE

18 mei 2020

22u46

Bron: VIER 0 TV Niemand minder dan Leah Thys, net 75 geworden, was maandagavond te gast bij ‘Gert Late Night’. Ze vertelde er onder meer over de invloed van corona op de opnames van ‘Thuis’, de soap waarin ze al jaar en dag speelt.



De kersverse 75-jarige Leah Thys vertelde in ‘Gert Late Night’ over de impact van de coronacrisis op ‘Thuis’, de soap waarin ze al jaar en dag Marianne speelt. “Vrijdag voor acht dagen hebben ze proefopnamen gedaan”, vertelde de actrice, die zelf niet aanwezig was bij de opnames. “Rekening houdend met alle restricties zijn die er momenteel zijn. En we zijn er toch van overtuigd dat het werkbaar is.” Maar wat dan met een kus of knuffel? Die kun je natuurlijk moeilijk met inachtneming van social distancing filmen. “Door de scènes een beetje anders te bekijken, is er toch veel mogelijk”, klonk het bij Leah. “Kussen kan natuurlijk voorlopig nog niet. Ik denk dat het publiek dat wel zal begrijpen wanneer de heruitzendingen zullen beginnen. Maar je kan wel de sfeer en de innigheid houden. En met een goede telelens breng je mensen sowieso dichter bij elkaar. Dan heb je al het gevoel dat ze dicht bij elkaar staan, ook al bewaren ze wel die afstand.”

En de maatregelen hebben buiten alle praktische zaken, nog een ander gevolg. “Door alle dingen waar we rekening mee moeten houden, zoals handen wassen, kunnen er natuurlijk minder scènes dan vroeger op één dag worden opgenomen. Maar dat houdt ons niet tegen om de sfeer erin te houden, en dan vraagt het maar wat meer tijd.” Of het ook gevolgen zal hebben voor de schermtijd van Leah, die in de risicogroep valt, weet de actrice nog niet. “Dat hangt van de schrijvers af. Maar we zijn met een stuk of zes, zeven, die in de risicogroep vallen. Ik denk dat ze in het begin toch voorzichtiger zullen zijn daarmee.”

De makers waren alleszins erg tevreden van het resultaat van de test. “Ze zijn nu de analyse aan het maken, en dan moet dat natuurlijk nog goedgekeurd worden", vertelde Leah. “Dan moet de VRT-top nog het fiat geven, maar ondertussen zijn we toch allemaal heel hard aan het werken.”

