Leah Thys (73) prijkt in de jury van 'Dancing With The Stars' DBJ

15 oktober 2018

22u44 0 TV Tussen de juryleden van ‘Dancing With The Stars’ prijkt een opvallende naam. 'Thuis'-gezicht Leah Thys (73) zal naast ervaren dansrotten als Jan Kooijman, Michel Froget en Joanna Leunis zetelen in de jury.

Tussen de echte dansexperts in de jury van 'Dancing With the Stars' valt 'Thuis'-actrice Leah Thys op. Iedereen kent haar als Marianne uit 'Thuis', maar niet iedereen kent haar grote passie voor dans en theater. Leah heeft dus heel wat kennis van zaken.

De volgende kenner is de Nederlander Jan Kooijman. Jan is voormalig moderne danser, acteur, presentator en ondertussen ook tv-maker. Daarnaast heeft hij ervaring als jurylid van andere dansprogramma’s, zoals het populaire tv-programma ‘So You Think You Can Dance’.

Leah Thys is niet de enige dame van het gezelschap, want ook Joanna Leunis is jurylid. Ze heeft een Brits accent, maar heeft wel Belgische roots. Al van kinds af aan werd ze gebeten door de dansmicrobe en hoe: zo won ze alle grote latin- en ballroomwedstrijden en ze werd ook meerdere malen Europees én wereldkampioene.

Ten slotte is er Michel Froget. Froget ging, geïnspireerd door Michael Jackson, internationaal dansen en choreograferen. Hij werkte o.a. als danser en choreograaf in London, Parijs, New York, Los Angeles en Tokyo met grote artiesten als Snap, Enrique Eglesias en groep A+. Ook nationaal is hij een vaste waarde in de dancing scene.

Dancing With the Stars is vanaf 19 oktober te zien op VIER.