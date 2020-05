Laurien Van den Broeck, alias An uit ‘Sara’, schoolde zich om tot doctor in elektromechanica: “Ik wou bewijzen dat ik hersenen heb”

TV

De ‘Sara’-hype was geen cadeau voor Laurien Van den Broeck (32). Integendeel: haar rol in de telenovelle, die nu heruitgezonden wordt op VTM , was er destijds de reden voor dat ze radicaal brak met acteren en haar leven totaal omgooide. Haar angsten heeft ze ondertussen overwonnen en nu stelt ze zich voorzichtig weer open voor nieuwe rollen.