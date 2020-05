Laurence werd als allereerste persoon ooit weggestemd bij ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ Isabelle Deridder

18 mei 2020

08u00 0 TV Ze was nog maar net aangespoeld op het strand in Thailand, maar de Limburgse Laurence moest even snel haar koffers alweer inpakken in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Als allereerste kandidate ooit werd ze immers weggestemd. “Ik had de bui al voelen hangen”, zegt ze nu.

Waarom was dat?

Toen Robin zijn keuze aan het verdedigen was, keek hij een paar keer in mijn ogen. Toen wist ik dat hij mijn naam zou noemen.

Jij begon te huilen toen bleek dat je gelijk had.

Ja, klopt. Dat deed ik niet zozeer omdat ik verrast was, maar wel omdat ik graag gebleven was. Toen mijn naam gevallen was, kreeg ik een half uur om mijn spullen te pakken en de villa te verlaten.

Robin zei dat hij je koos omdat hij met jou het minst had gesproken.

Ik weet niet of dat volledig klopt. Ik denk dat Robin zich ook gebaseerd heeft op uiterlijk. Hij kende me niet en ik ben z’n type niet, dus ja...

Jouw uiterlijk speelt dus alweer een rol. Dat was ook zo toen jij in het derde seizoen van het programma je opwachting maakte als de ex van Roy.

Toen was dat weliswaar op een heel andere manier. Toen ik indertijd voor Roy uit de zee kwam, omschreef hij me als een aangespoelde walvis. Dat deed pijn, maar ik wilde me daar niet door laten doen.

En dus besloot jij om je uiterlijk volledig om te gooien.

Ik ben beginnen sporten en koos ervoor om gezonder te gaan eten. Hierdoor ben ik best wel wat afgevallen. Dat heeft niet alleen fysiek voor een andere look gezorgd, ook mentaal voel ik me anders. Ik was vroeger best onzeker en timide, maar dat is nu niet meer het geval.

Is dat de reden waarom je opnieuw wilde meedoen?

Ik wilde de mensen laten zien dat ik me herpakt heb. Ik ben trots op wie ik ben en het avontuur sprak me aan, waardoor ik ‘ja’ heb gezegd. Als ik de afleveringen nu op televisie zie, dan is dat voor mij vooral genieten.

jij hebt dus geen spijt van je deelname.

Het is jammer dat het deze keer zo kort was, want ik vond iedereen heel erg fijn. Ik had graag meer tijd met hen doorgebracht, maar dat werd me niet gegund.

Is dit nu het einde van Laurence op televisie?

Als je dat wil weten, zal je moeten blijven kijken. Ik kan alleen maar zeggen dat dit seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ echt het meest gekke ooit is.

‘t Is genoteerd!

‘Ex on the Beach: Double Dutch’ zie je iedere zondag om 21u30 op MTV