Lauren Versnick vertelt uitgebreid over relatie met Jens Dendoncker in ‘De Slimste Mens’: “Een goeie kus? Dat voel je in je buik” Mark Coenegracht

27 november 2019

22u20 4 TV ‘De Slimste Mens’ trakteerde de kijkers op een pittige aflevering, waarin de drie kandidaten voortdurend haasje-over speelden. Nieuwkomer Lauren Versnick debuteerde aardig en stond halfweg zelfs comfortabel aan de leiding. In de fotoronde verkwanselde ze die voorsprong en sprong Lieven Scheire vlot naar de leiding. Enkel Bart Hollanders bleef de hele tijd achter op het duo.

Geen half mirakel voor Callboy Bart Hollanders. In de finale verloor de acteur kansloos van nieuwkomer Lauren Versnick. Hij kwam niet echt voor in het spel en wist eigenlijk nog voor de finale dat het een uitgemaakte zaak was. Met een stand van 322 tegen 155 seconden was het een korte pijn voor Bart, die toch al zeker was van een plaats in de finaleweken. Slechts vier vraagjes waren nodig om Bart uit te schakelen. Voor de volledigheid: uiteraard was het alweer Lieven Scheire die verdiend won. Al waren juryleden Marc-Marie Huijbreghts en Karen Damen de echte sterren van de avond.

De leukste quotes

Erik Van Looy (over de drie kandidaten): “Het is prachtig om te zien. Het is echt ‘Beauty and the Nerds’.”

Karen Damen (over Lauren): “Als Lauren even slim is als ze mooi is, dan mogen de mannen naar huis.”

Kantelmomenten

Lieven Scheire kent voor het eerst ook een zwak moment: hij verliest veel tijd bij het puzzelen. En staat zelfs even op de laatste plaats.

In de fotoronde verkwanselt Bart al zijn kansen. Lieven speelt met een gelukje zelf een goeie ronde en pikt dan nog eens veel seconden in bij zowel Lauren als Bart.

In de finale raakt Bart niet op dreef en wordt meteen uitgespeeld.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Lieven Scheire 381 sec.

2. Lauren Versnick 322 sec.

3. Bart Hollanders 155 sec.

De stand

1. Astrid Stockman: 8 deelnames, 5 overwinning, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Thomas Huyghe: 6 deelnames, 5 overwinningen, 1 finale verloren

3. Lotte Vanwezemael: 6 deelnames, 4 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

4. Mathieu Terryn: 6 deelnames, 3 overwinning, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

5. Philippe Geubels: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

6. Bart Hollanders: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

7. Chrostin: 5 deelnames, 1 overwinning, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

8. Amelie Albrecht: 4 deelnames, 1 overwinning, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Voetballer Jelle Vossen