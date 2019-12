Lauren Versnick duikt op in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’: “Maar Jens en ik willen niet de nieuwe Nicole & Hugo worden” Redactie

19 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Haar droom is om ooit eens een stem in te spreken in een animatiefilm. En met haar rol als elf in de bioscoopfilm ‘Nachtwacht: Het Duistere Hart’ komt Lauren Versnick (25) al aardig in de buurt. Ook haar relatie met ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’-presentator Jens Dendoncker (29) loopt meer dan naar wens. “We vormen een goeie tandem”, zegt Lauren in Dag Allemaal.

Ze houden er wel van om te verrassen. Er was al hun ‘outing’ als koppel op de rode loper van de MIA’s begin dit jaar. En recent was Lauren Versnick te zien naast haar Jens in een grappige sketch voor zijn programma ‘Hoe Zal ik Het Zeggen?’. Daarin zit Jens met een iPad in bad, en komt Lauren binnen om hem te waarschuwen voor de gevaren van elektrische toestellen in de badkamer. “We vinden het leuk om samen dingen te doen”, vertelt Lauren. “En als de mogelijkheid zich voordoet, zowel voor als achter de schermen, waarom niet?”

Zal je dan nog vaker in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ te zien zijn.

Ja, maar het is nu ook weer niet de bedoeling dat Jens en ik een vast duo worden. Wij zijn niet de nieuwe Nicole en Hugo, hé. Ik zie ons als een gewoon koppel, met elk een eigen carrière. Dat willen we zo houden.

Maar jullie zijn wel elkaars steun en toeverlaat.

Uiteraard! We supporteren voor elkaar aan de zijlijn. We zijn er voor elkaar, maar binnen onze carrières zoeken we elk onze eigen weg.

Wat vind je ervan dat Jens en jij al eens een ‘powerkoppel’ worden genoemd?

We zijn daar niet zo mee bezig, maar het is leuk dat bijna iedereen ons warme complimenten geeft. In de Ikea kwam iemand naar mij toe om snel even te zeggen: ‘Ik vind jullie zo’n schoon koppel.’ Da’s leuk, hé. Toch veel liever dat dan ­negatieve opmerkingen.

Is jullie band het afgelopen jaar hechter geworden?

Ja, Jens en ik voelen ons een goede tandem. We hebben elkaar beter leren kennen en er is nog niets naar boven gekomen waarvan we denken: ‘Oei, dat wisten we niet van elkaar.’

Mooi. En nog iets wat jou moet verheugen: je bioscoopdebuut, in de nieuwe ‘Nachtwacht’-film.

Zeker! Ik speel elf Aurel, de zus van Keelin van de Nachtwacht. Als raadgeefster van koningin Melisande - gespeeld door Maaike Cafmeyer - ben ik Keelins link met het Elfenrijk. Dat was een fijne rol.

Het is alleszins iets heel anders dan de misbruikte Babs spelen in ‘Studio Tarara’.

(knikt) De doelgroep is ook anders, natuurlijk. ‘Nachtwacht’ is een Studio 100-film en dus voor kinderen. Ik moest met grote gebaren spelen, en er ook op letten dat ik heel goed verstaanbaar was, want de film komt ook uit in Nederland. Maar de grootste aanpassing vond ik toch de witte lenzen die van mij een elf maakten. Dat was een marteling! Iedere keer moesten ze me met twee mensen achterover houden om die lenzen erin te duwen. In een oog kan je ook best veel emotie leggen, en dat was ik kwijt. Ik dacht dat ik een bepaald gevoel aan het uitstralen was, maar de regisseur zei dan: ‘Nee Lauren, dit komt niet over’.

Je moet er iets voor over ­hebben, natuurlijk. Was het geen kinderdroom van jou om zo’n rol te spelen?

Eigenlijk wel. Ik ben altijd al gefascineerd geweest door sprookjes. Sommige Disneyfilms bekijk ik nu soms nog eens. Ik zou dan ook graag eens een animatiefilm mogen inspreken, ‘Nachtwacht’ leunt daar wel dicht bij aan.

Dat wordt dan misschien het volgende item dat je van je ­bucketlist kan strepen. Zit er iets dergelijks voor jou in de pijplijn?

Ik heb enkele audities gedaan, maar er is nog geen beslissing gevallen. Spannend, maar ik vertrouw erop dat er plezante dingen aankomen. Er is ook nog mijn modellenwerk en mijn werk achter de schermen bij productiehuis Shelter. We zijn nu de eindejaarsspecial van ‘Wat Als?’ aan het afwerken. Ik doe de montage.

Hebben Jens en jij speciale ­plannen voor de feestdagen?

Zowel Jens als ik moeten nog werken tot vlak voor eindejaar, maar dan gaan we even van alle drukte bekomen in Barcelona. Het wordt geen lange vakantie, want Jens heeft nog enkele voorstellingen van zijn show ‘Bang van Dendocker’ en dan begint hij ook al te schrijven aan zijn nieuwe show.

En jij geeft hem inspiratie?

Jens heeft toch al een paar sketches over mij geschreven, ja. En over onze katten. (glimlacht) Zoals ik zei: we zijn best een goed team.