Lauren Versnick bij JOE over de #MeToo-scène in ‘Studio Tarara’: “We wilden het zo expliciet mogelijk in beeld” MVO

13 februari 2019

12u01

Bron: Joe 0 TV Vandaag belden Anke Buckinx en Sven Ornelis bij JOE met Lauren Versnick, de dochter van VTM-coryfee Lynn Wesenbeek en de kersverse vriendin van Jens Dendoncker, maar vooral: de actrice die gisteren haar debuut maakte in Studio Tarara. En dan wel in een héél confronterende scène.

In de nieuwe dramareeks van productiehuis Shelter speelt Lauren kleedster Babs, die achter de schermen werkt van de sketchshow ‘Studio Tarara’. Haar entrée zal niet snel vergeten worden, want Lauren raakte verzeild in een #metoo-scene met Peter Van den Begin, wanneer hij zijn broek naar beneden trok om haar te intimideren.

Bewuste keuze

“Ik ga niet alles verklappen over het productieproces, maar het was een bewuste keuze om dit echt te tonen, omdat het echt moest binnenkomen bij de kijker”, aldus Lauren. “We vonden het een heel belangrijk thema om toch mee in de reeks te integreren. Het scenario was geschreven nog voor alle Weinstein-heisa losbrak, dat is heel toevallig. Het scenario lag letterlijk al klaar.”

“Het was helemaal niet ongemakkelijk om die scène met Peter Van den Begin te doen. Hij is zo’n fantastische acteur, een lieve man ook, dus dat was helemaal niet zo ongemakkelijk als de kijker wellicht dacht.”

Eigen ervaring

Vorige week vertelde Lauren in Dag Allemaal over een eigen ervaring, toen Lauren 16 was en aan het poseren was als model. “Toen kwam een fotograaf naar me toe, het was koud en je kon m’n tepels zien. De fotograaf raakte die toen al lachend aan, eerder als grapje. Bij ‘Studio Tarara’ wordt mijn personage echt geïntimideerd door Jean, dat is iets helemaal anders dan wat ik zelf voorhad.”