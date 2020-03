Laura waarschuwt Sonny in ‘Blind Getrouwd’: “Ik moet me eerst op mijn gemak voelen voor ik u wil knuffelen” TK

15 maart 2020

In ‘Blind Getrouwd’ volgen we vanavond onder meer Laura en Sonny tijdens hun huwelijksreis op Bali. Sonny zoekt veel toenadering, maar zijn kersverse bruid is een beetje afstandelijker. “Ik moet me eerst 100% op mijn gemak voelen”, waarschuwt ze hem.