Laura uit ‘Blind Getrouwd’ belandt opnieuw in het ziekenhuis MV

09 september 2020

06u00

Bron: TV Familie 1 TV Het zit Laura Lieckens (28) echt niet mee. De knappe blondine, die in ‘Blind Getrouwd’ werd gekoppeld aan Sonny, belandde recent in het ziekenhuis met brandwonden. En nu, enkele weken later, is Laura opnieuw naar spoed gevoerd nadat ze door haar knie zakte tijdens een volleybalwedstrijd.



“Laat dat volleybalseizoen maar komen! Love you all”, postte Laura enkele uren voor het bijzonder jammerlijke voorval op Instagram. Uiteraard wist Laura op dat moment niet dat ze diezelfde dag op de spoedafdeling van het ziekenhuis in Turnhout zou liggen. Haar frustraties schreef ze in de kliniek van zich af op Instagram: “Ik hou van mijn leven en probeer elke seconde van de dag te genieten. Maar nu rollen de tranen over mijn wangen. Hier lig ik weer. En voordat al de kritische, oh zo perfecte mensen beginnen... Nee, ik doe dit niet expres! Alles voelt echt f*cking klote!”

Kokend water

Laura kwam tijdens het volleyballen slecht neer. “Wanneer je neerkomt en je je knie hoort kraken... Dan weet je dat het seizoen waarschijnlijk al voorbij is nog voor het echt begon”, laat ze weten. “Ik probeer mijn positieve zelf te blijven. Maar ik kan niet meer stoppen met huilen. Het is genoeg geweest met alle shit! Sorry, dit valt me even zwaar.”

Ze heeft de laatste maandan dan ook echt geen geluk. Enkele weken geleden verbrandde Laura zich aan haar strijkijzer en niet lang daarna liet ze per ongeluk kokend water op haar buik en blote bovenbenen vallen. Dat resulteerde toen in tweedegraads brandwonden en een korte ziekenhuisopname.

