Laura Tesoro zet haar eerste spuitje in ‘Een Echte Job’ DBJ

16 september 2020

06u33 0 TV De VTM-gezichten beginnen stilaan gerodeerd te raken tijdens hun stage als verpleegkundige in het UZ Gent. Het vertrouwen van Julie Van den Steen (28) op de dienst Materniteit groeit en ook Niels Albert (34) begint zijn functie op de afdeling Traumatologie en Orthopedie onder de knie te krijgen. Dat zie je woensdagavond in een nieuwe aflevering van De VTM-gezichten beginnen stilaan gerodeerd te raken tijdens hun stage als verpleegkundige in het UZ Gent. Het vertrouwen van Julie Van den Steen (28) op de dienst Materniteit groeit en ook Niels Albert (34) begint zijn functie op de afdeling Traumatologie en Orthopedie onder de knie te krijgen. Dat zie je woensdagavond in een nieuwe aflevering van ‘Een Echte Job’.

Bart Kaëll (60) combineert dan weer zijn 'oude' en nieuwe job: hij trakteert zijn afdeling op een miniconcert. Eén van de patiënten heet dan ook Marie-Louise. En Laura Tesoro (24) toont zich vanavond de primus van het bekende gezelschap. Zij mag de verzorging van patiënt Elvire van begin tot einde op zich nemen, en dat betekent ook dat ze voor het eerst zelf een spuitje mag zetten.

"Oh my God", klinkt het verrast bij de zangeres, al vindt ze al snel de kalmte. "Elvire is een supertoffe madam en dat heeft mij ook wel gerustgesteld. Al was het toch heel spannend om dat plots op een levende persoon te doen in plaats van op een kussen." Laura doorstaat haar opdracht met glans, al is ze wel één ding vergeten: luidop tellen tot ze het spuitje zet.

Je ziet 'Een echte job' elke woensdagavond om 20.40 uur op VTM en VTM GO.