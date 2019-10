Laura Tesoro vertelt in ‘Vandaag' wat ze als kind wilde worden SDE

07 oktober 2019

23u00

Bron: Eén 0

Laura Tesoro brengt binnenkort haar debuutalbum ‘Limits’ uit. Laura is nog maar 23 jaar maar heeft al een hele carrière achter de rug. Tegenwoordig is ze niet meer weg te denken van het scherm noch het podium. Maar wat wilde ze vroeger eigenlijk worden? Laura: “Mijn onrealistische droom was om zangeres te worden, mijn realistische droom om advocaat te worden. Maar eigenlijk is het andersom.”