Laura Tesoro over haar Italiaanse temperament: "Bij de productie van m'n single 'Mutual' ben ik ontploft"

03 augustus 2020

22u00

In het VTM-programma ‘De Zomer Van’ vertelde Laura Tesoro maandagavond over haar Italiaanse roots en haar hevige temperament dat daaruit voortvloeit. “Ik ben een heel emotioneel en gepassioneerd persoon”, aldus de zangeres. “Ik kan dus echt heftig boos zijn. Wanneer ik volledig ontploft ben? Toen het erop leek dat m’n single ‘Mutual’ op de markt gebracht zou worden in een versie waar ik niet achter stond. Toen ben ik beginnen roepen. Ik kan toch geen nummer zingen dat ik zelf niet goed vind?” Je ziet ‘De Zomer Van’ van maandag tot en met donderdag om 21 uur bij VTM en VTM GO.