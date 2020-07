Laura Tesoro kreeg te maken met vooroordelen: “Veel zalen die me niet wilden boeken” TDS

Programmamaker Eric Goens volgt in ‘De zomer van’ verschillende Bekende Vlamingen om na te gaan hoe ze de zeer atypische zomer van 2020 beleven. Woensdag was het de beurt aan Laura Tesoro, die openhartig vertelde over de vele vooroordelen waarmee ze soms te kampen krijgt. “Ze zeggen nee op Laura, het meisje van VTM en het Eurovisiesongfestival”, aldus Laura.

