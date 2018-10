Laura Tesoro is jurylid van 'The Voice Kids': "Ik heb de meisjes van K3 al gezegd dat ze zich niets moeten aantrekken van alle commentaar" Redactie

12 oktober 2018

06u00

Bron: Story 0 TV Er klonk flink wat kritiek toen Laura Tesoro (22) in 2017 werd aangesteld als coach in The Voice Kids. Veel mensen vonden haar te jong, en dezelfde commentaar klinkt nu over de meisjes van K3. ‘Ik heb al gezegd dat ze zich daar niets van aan moeten trekken.’

Voor het tweede jaar op rij is Laura Tesoro te zien als coach in The Voice Kids, een rol waarin de zangeres naar eigen zeggen gegroeid is. ‘Naar mijn gevoel sta ik veel zelfzekerder en volwassener in het programma dan vorig jaar. Ik beweer niet dat ik het nu allemaal perfect in de vingers heb, maar het voelt wel vertrouwder. Ik durf nu ook strenger te zijn tijdens de blind auditions. Tijdens het voorgaande seizoen was ik vaak zo overdonderd door die prachtige stemmen dat ik soms misschien iets te snel afdrukte, achteraf bekeken. Met als gevolg dat mijn team redelijk snel vol zat. Nu leg ik van in het begin de lat hoog.’

Vorig jaar kreeg je nog voor de eerste aflevering kritiek: je was te jong om al coach te zijn.

Dat heeft mij alleen maar gemotiveerd om het tegendeel te bewijzen. Toegegeven: ik wist zelf niet of ik een goeie coach zou zijn, ik had zoiets nog nooit gedaan. Maar ik denk dat ik in het eerste seizoen mijn kids wel degelijk iets heb bijgeleerd. Al was het maar omdat ik weet wat het is om aan zo’n grote zangwedstrijd deel te nemen.

De meisjes van K3 maken nu hetzelfde mee.

Ik heb al tegen Hanne, Klaasje en Marthe gezegd dat ze zich daar niets van moeten aantrekken. Ik heb nu zoiets van ‘Laat mensen me maar onderschatten. Zo kan ik het tegendeel bewijzen.’ Dat is beter dan dat ze je overschatten en je niet aan hun verwachtingen kunt voldoen. Veel mensen beseffen niet hoe getalenteerd de meisjes van K3 zijn.

Hoorde jij daar zelf ook bij, voor je hen beter leerde kennen?

Dat niet, ik had eigenlijk totaal geen idee van wat die meisjes in hun mars hebben. Maar toen ze onlangs driestemmig een nummer inzetten tijdens de opnames, werd ik helemaal van mijn stoel geblazen. Ik ben blij dat K3 in dit programma de kans krijgt om de critici het tegendeel te bewijzen. Hanne, Klaasje en Marthe mogen dan wel kinderliedjes zingen, ze vullen wel grote zalen en spelen soms drie shows op één dag. Dat is niet te onderschatten.

Wat dit jaar wel opvalt is je Antwerpse accent.

Omdat ik 'The Voice Kids' niet presenteer, mag dat wel. Ik moet vooral mezelf zijn en geloofwaardig overkomen, en dat wordt moeilijk als je de hele tijd op je uitspraak moet letten. Tijdens het presenteren van 'Belgium’s Got Talent' is alles ook netjes uitgeschreven, hier mag ik gewoon mezelf zijn en zeggen wat er in mij opkomt. Dat leunt veel dichter bij mij aan, zo’n flapuit ben ik in het echte leven ook.

Dat zorgt voor een leuke wisselwerking, vooral met Gers Pardoel.

Met elkaar lachen en wat steken onder water geven: dat moet kunnen. Uiteindelijk zijn we concurrenten, want we willen allemaal dat ons team wint. Maar voor alle duidelijkheid: we komen supergoed overeen en er is veel wederzijds respect.

Welke gouden raad wil jij de kinderen zeker meegeven?

Dat winnen leuk is, maar zeker niet het belangrijkste. Kijk maar naar Emma Bale. Die sneuvelde destijds al tijdens de battles! Ik wil de kinderen vooral meegeven dat ze moeten genieten van de ervaring, zo zullen ze achteraf nergens spijt van krijgen. En dat ze tegelijk ook hard moeten werken, want zo leren ze veel bij en die ervaring is onbetaalbaar.

Wanneer mogen we nieuw werk van jou verwachten? Je laatste single dateert van november 2017.

Achter de schermen zijn we druk bezig met nieuwe songs, hoor. Maar daarmee wil ik pas naar buiten komen als ik er honderd procent tevreden over ben. Het is zeker wel de bedoeling om de komende maanden een nieuwe single uit te brengen. En ondertussen blijf ik gewoon volop optreden.

Je hebt wel een uitlaatklep beet voor al dat harde werk. Sinds je deelname aan 'Boxing Stars' kruip je nog regelmatig in de ring.

Ja, twee keer per week ga ik trainen bij mijn coach Daniëlla Somers. Ook Natalia en Bill Barberis trainen overigens nog steeds bij haar. Voor mij is dat ideaal om mijn conditie te onderhouden en fit op het podium te staan. Maar ik droom niet van een bodybuilderslichaam, hoor. Ik wil graag doorsnee vrouwelijke vormen behouden (lacht).