Laura Tesoro in ‘De Zomer Van’: "Zanglessen zijn meestal ook therapiesessies” SDE

22 juli 2020

22u07

Bron: VTM 0

Laura Tesoro geeft in ‘De Zomer Van’ een unieke inkijk in haar leven. Ze neemt ons onder andere mee tijdens één van haar zanglessen. En daarin blijkt niet alleen gezongen te worden: “Ik ben altijd diegene die sorry zegt, en dan besef je op een bepaald moment: ik moet mij hiervoor niet excuseren", klinkt het. “Tja, de zanglessen zijn het meerendeel van de tijd ook therapiesessies.”

De Zomer Van, van maandag tot donderdag om 21.00 bij VTM en op VTM GO.