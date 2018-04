Laura Tesoro en Sieg De Doncker stoten door naar de finale van 'Boxing Stars' (+ wat je niet zag op tv) DBJ

05 april 2018

21u40 104 TV In de tweede aflevering van 'Boxing Stars' gingen vier lichtgewichten met elkaar op de vuist. Laura Tesoro won in drie pittige rondes van Bieke Ilegems en Faroek Özgünes verloor door technisch KO in de tweede ronde van Sieg De Doncker.

Laura Tesoro en Bieke Ilegems kropen als eerste in de ring. Beide dames spaarden elkaar niet. Eén welgemikte stoot van Bieke in de eerste ronde was al voldoende om Laura een bloedneus te bezorgen. Bloedneus of niet, Laura vocht terug en trok de wedstrijd daarna helemaal naar zich toe. Uiteindelijk bleek Laura dan ook een maatje te sterk voor Bieke. “Ik denk dat Bieke trots kan zijn, want in ronde 1 had ik al een bloedneus”, lachte Laura na de kamp. “Ik heb mijn grenzen verlegd door in de ring te stappen en ik wist dat de kans klein was dat ik het zou kunnen redden tegen zo’n prachtig jong geweld”, vertelde Bieke.

In de finale van de lichtgewichten komt Laura uit tegen de winnaar van de bokswedstrijd tussen Stéphanie De Roover en Astrid Coppens.

Sieg vs. Faroek

Bij de mannen lieten Sieg De Doncker en Faroek Özgünes hun vuisten de vrije loop. Faroek kon de krachtige stoten van Sieg nauwelijks ontwijken waardoor hij zeer moeilijk in de wedstrijd kwam. In de tweede ronde besliste Faroeks coach Hubert Fierens om de handdoek letterlijk in de ring te gooien en zo een einde te maken aan de wedstrijd. “Ik zat helemaal in de wedstrijd en dat deed echt goed. Mijn tactiek was om de eerste 15 seconden alles te geven”, zei Sieg. “Ik was een beetje verrast in de eerste ronde. Ik had niet verwacht dat hij met zoveel kracht zou komen”, geeft Faroek toe.

In de finale van de lichtgewichten bij de mannen neemt neemt Sieg het op tegen de winnaar van de kamp tussen Andy Peelman en Oscar Willems.

Ook wij waren aanwezig bij de wedstrijd en vroegen aan Sieg en Laura hoe ze het duel beleefden.

Dit zag je niet op tv

Sieg De Doncker bleek te sterk voor Faroek Özgünes en dat heeft Sieg mede te danken aan zijn coach Farid El Houari. In aanloop naar de kamp moest hij geregeld sparren tegen een sterke tegenstander. Sieg kon tijdens het sparren wel rekenen op de steun van zijn collega-Boxing Star en ex-tienkamper Hans Van Alphen die hem naast de ring aanmoedigde: “Komaan Sieg, slaan en weg! Laat de tegenstander maar lopen.”

Terwijl het team van coach Daniëlla Somers zich ontfermt over de bandages, beginnen de zenuwen te spelen bij Laura: “Amai mijn hart, nu voel ik de zenuwen wel hoor! It’s getting real now.” Laura lijkt haar zenuwen uiteindelijk wel onder controle te hebben en ze stapt zelfverzekerd naar haar coach: “Ok, wat gaan we doen?” Waarop Daniëlla wel een antwoord weet: “Een pintje pakken (lacht)?”