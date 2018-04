Laura Tesoro en Sieg De Doncker meppen zich naar eerste overwinning in 'Boxing Stars' (+ wat u niet zag op tv)

TDS

26 april 2018

21u40

Bron: VTM 52 TV In de eerste finalekampen vanavond, donderdag, bekampten Sieg De Doncker, Andy Peelman, Laura Tesoro en Astrid Coppens elkaar. Na drie rondes bleek Sieg de betere van Andy en voor Laura waren twee rondes voldoende om Astrid te verslaan met een technisch KO. Sieg en Laura zijn zo de eerste twee boksers die hun avontuur beloond zien met de kampioensgordel van Boxing Stars.

Tijdens de kamp van de vrouwen ging het er hevig aan toe: beide dames smeten zich volledig. In de tweede ronde zocht en vond Laura een gaatje in de verdediging van Astrid en dat resulteerde in een knockdown gevolgd door een technisch KO. Scheidsrechter Daniel Van De Wiele legt uit waarom hij de kamp beëindigde: “Ik had Astrid net geteld nadat ze tegen de grond was gegaan. Daarna zag ik dat ze opnieuw onder druk kwam te staan en heb ik beslist om de wedstrijd te stoppen, want safety first!”

Laura glunderde na haar overwinning: “Ik ga de kampioensgordel ergens bij mij thuis hangen waar iedereen hem kan zien. Ik ben er keitrots op”. Astrid was ook tevreden met haar prestatie en er kon zelfs nog een grapje vanaf: “Laura is de eerste vrouw die mij op de grond heeft gekregen, dus chapeau!” Niels Destadsbader, die voor Laura kwam supporteren, zag dat het goed was: “Het was heftiger dan ik had verwacht … ik schrok er wel van. Laura heeft dat heel goed gedaan en ik ben heel trots op haar.” Marc, de papa van Astrid, was fier op zijn dochter: “Astrid heeft dat fantastisch gedaan. Ze heeft zich goed geweerd, maar de beste bokser heeft gewonnen.”

En bij de mannen?

De honger naar de kampioensgordel was erg groot bij de mannen. Sieg en Andy gunden elkaar geen moment rust en bestookten elkaar met hun vuisten. Na drie rondes ging de overwinning naar Sieg. “Holy shit! Dat doet toch pijn, zo’n klop in je gezicht krijgen, maar ik ben superblij”, zuchtte Sieg opgelucht. Het was spannend tot de laatste seconde, want ze waren aan elkaar gewaagd en Andy gaf zich niet zomaar gewonnen. “Sieg is zo’n boom van een vent en als je dan geen kettingzaag bij hebt dan heb je daar geen antwoord op”, vertelde Andy achteraf.

Jonathan, de broer van Sieg, was tevreden over de kamp, maar weet dat het niet gemakkelijk was: “Het is echt hard om uw broer zoveel slaag te zien krijgen. Volgens Andy moet je kettingzagen bijhebben, maar hij had er wel degelijk twee bij: zijn vuisten. Hij heeft Sieg echt het vuur aan de schenen gelegd.” Andy’s vrouw Tine was vooral opgelucht na de wedstrijd: “Hij heeft dat supergoed gedaan en ik ben supertrots, maar ik ben blij dat het gedaan is!”

Dit zag je niet op tv!

Sieg en Andy kunnen vóór hun kamp hun lach niet inhouden

Sieg en Andy knokten alsof hun leven ervan af hing tijdens de finale. Van die vijandigheid was backstage voor hun kamp helemaal niets te merken. Tijdens een laatste fotoshoot net voor ze de ring in kropen, ging het er zelfs erg gemoedelijk aan toe. “Wij moeten kwaad kijken naar elkaar zeker?”, lacht Andy naar de cameraman. Ondanks de stress bleek dat absoluut geen gemakkelijke opdracht, integendeel. Sieg en Andy kregen hun lach zelfs niet meer onder controle.

Niels Destadsbader geeft bokstips aan Laura

Laura is achter de schermen in volle voorbereiding voor haar kamp tegen Astrid. Niels Destabdsbader, één van haar bekende supporters tijdens de finale, besluit om Laura nog enkele bokstips te geven zodat ze helemaal klaar is voor de finale. “Ze is langer en ze heeft lange armen, dus ik zou de maag opzoeken met je vuisten”, zegt Niels. Maar Laura heeft ook nog een tip voor Niels: “Je mag alles roepen om mij aan te moedigen. Ga er maar volledig in op.”