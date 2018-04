Laura Tesoro en Koen Wauters delen de laatste Golden Buzzer uit in ‘Belgium’s Got Talent’ en sluiten de audities officieel af JB

22u45 193 TV Van een 50-plusser die opera komt zingen tot hoelahoepen en een griezelig goede mentalist. In de zevende en laatste auditieronde van ‘Belgium’s Got Talent’ gooiden de kandidaten alles in de strijd voor de laatste drie ja’s van de jury én de laatste Golden Buzzer.

Twice, Faemme Nation, DrumSpirit en Avant Garde Collective zijn alvast zeker van een plekje in de studioshows van ‘Belgium’s Got Talent’. En daar is er sinds vanavond nog eentje bijgekomen. Voor het eerst kregen presentatoren Laura Tesoro en Koen Wauters dit jaar ook een Golden Buzzer en die deelden ze uit aan de 15-jarige Aya (Merelbeke). Zo lenig als een elastiek en zo elegant als een prima ballerina bracht ze een ritmische gymnastiekact. “Mijn droom is om ooit wereldkampioen te worden”, zegt ze. Deze Golden Buzzer is alvast een stapje in de goede richting. “Jij bent wereldklasse”, aldus jurylid Dan. “Een perfect voorbeeld voor gymnasten.”

Geen Golden Buzzer, maar wel een staande ovatie voor de 52-jarige Marc uit Merksplas. Dé verrassing van de avond. Een jaar geleden besloot hij om samen met zijn dochter naar de muziekschool te gaan. “Ik koos voor klassieke zang en ben volgens mijn dochter goed. Daarom heeft ze mij ingeschreven voor ‘Belgium’s Got Talent’”, aldus de man. Deze klassieke zang had niemand verwacht.

Ook Jay-Jay (18, Lubbeek) deed monden open vallen. Nog geen twee jaar geleden verhuisde hij van Syrië naar ons land en nu al spreekt hij vloeiend Nederlands. “Neem daar eens een voorbeeld aan, Dan!”, klonk het lachend bij juryleden An, Niels en Stan. Al kwam Jay-Jay niet om zijn beste Nederlands boven te halen, uiteraard. Wel voor een steengoede portie hiphop en popping die hij zichzelf aanleerde.

De 13-jarige Sterre (Leuven) steelt alle harten vanavond. Het meisje lijdt aan autisme en dyspraxie, waardoor ze moeilijkheden heeft met coördinatie en motoriek. Maar ondanks haar beperking kan ze als geen ander hoelahoepen. “Waarschijnlijk ga ik niet door, want er zijn veel betere talenten. Maar ik ga mij sowieso wel geamuseerd hebben”, zei het meisje vooraf haar auditie. Goed nieuws, want ze mocht wél door.

Wie net zoals Stan Van Samang schrik heeft van mentalisten, wees bij deze gewaarschuwd. De 24-jarige Piet uit Kuringen studeerde onlangs af als ingenieur, maar wil zijn carrière over een heel andere boeg gooien, als mentalist dus. Eén gekleurde dobbelsteen is alles wat hij nodig heeft voor zijn griezelig goede act.

In ‘Belgium’s Got Talent’ hebben we nog nooit iemand zo goed piano zien spelen als Davide (19, Gentbrugge). Nog voor hij kon stappen, tokkelde hij al op zijn instrument. Nu brengt hij een aartsmoeilijk stuk… geblinddoekt.

Latinduo Leen en Angelo (28 en 29, Kaulille) zorgden er zelfs voor dat de jury niet meer hoefde te stemmen. De twee hebben bakken ervaring dankzij de zeven jaar die ze al samen dansen. Ze wonnen al drie keer de Belgische titel.

Om in het dansen te blijven. De Lady BE’s ((10-24, Haasrode) brengen een acrobatische rock-‘n-roll. Vorig jaar waagden ze hun kans al in ‘Belgium’s Got Talent’, maar toen waren ze net niet goed genoeg.

Matthias (29, Avelgem) komt met zijn rapnummer over zoontje Ryan en zijn leven als alleenstaande vader iedereen recht naar de keel grijpen.

De dames van Project Crew (13-24, Mol) mogen de laatste hiphopact van dit seizoen neerzetten.

En tot slot hebben we nog Geert (32, Oelegem), een singer-songwriter die Nederlandstalige nummers schrijft met een komische noot. Of is het eerder een onsmakelijke noot? Zijn nummer gaat over… genitale herpes.