Laura Tesoro deelt rake klappen uit aan Bieke Ilegems DBJ

05 april 2018

17u17

Bron: VTM 0

In de tweede aflevering van Boxing Stars vanavond, donderdag 5 april, kruipen de lichtgewichten voor het eerst de boksring in. Bij de vrouwen zet Laura Tesoro haar vuisten op scherp tegen Bieke Ilegems. De twee dames sparen elkaar niet en in de eerste seconden van de wedstrijd vallen er al meteen enkele rake klappen. Vanavond komen ook Sieg De Doncker en Faroek Özgünes in actie bij de lichtgewicht mannen.