Laura is niet rouwig om ‘nederlaag’ in ‘Boer zkt. Vrouw’: "Ik heb eigenlijk niks met boeren" Redactie

06 november 2018

00u00 0 TV Laura (27) heeft het hart van boer Jan niet kunnen veroveren, maar lijkt dat helemaal niet zo erg te vinden. "Nee, ik ben niet thuisgekomen met de gedachte: dit was de man van mijn leven."

Cowboy Jan was veruit de populairste kandidaat van 'Boer zkt. Vrouw'. De breedgeschouderde 'Australische' bink deed heel kijkend Vlaanderen smelten en met 789 brieven die naar hem gestuurd werden, sneuvelde het alltime record van het bijzondere datingprogramma.

Toch ligt de Gentse Laura, die gisteren de duimen moest leggen voor Romina (zie boven) en dus het Australische avontuur door haar vingers zag glippen, niet meer wakker van boer Jan. "Ik heb hem nooit als 'felbegeerd' ervaren. Stephanie (die als eerste huiswaarts wed gestuurd door Jan, red.) ging er in het begin misschien wel hard voor. Maar Romina en ik waren eerder afwachtend. We hebben er nooit een strijd van gemaakt. Ik ben niet geschrokken van zijn keuze voor Romina, maar we waren nooit echt zeker. Verliefd was ik in elk geval niet. Als hij voor mij gekozen had, zou ik het zeker wel een kans hebben gegeven. Anderzijds ben ik niet uit Australië teruggekeerd met de gedachte: 'Nu heb ik de man van mijn leven verloren'."

Kans gemist

Aan Laura is bovendien geen boerin verloren gegaan. "Veel mensen vroegen mij: 'Wat gaat gij in godsnaam doen met een boer?' Ik heb mij niet ingeschreven omdat hij een boer was, wel omdat hij er sympathiek uitzag. Eigenlijk heb ik niks met boeren of met de stiel. Onze werelden liggen ver uit elkaar. Ik heb grafisch design gestudeerd, en daar kon ik met Jan niet over praten. Dat staat zó ver van zijn leefwereld."

Waarom de blondine zich dan inschreef voor het programma? "Voor een boer in België zou ik nooit schrijven. Maar de manier waarop in Australië aan farming gedaan wordt, trok mij meer aan. Vooral die manier van leven spreekt tot de verbeelding bij mij. De natuur, de paarden en het vee drijven."

En wat als Jan plots van gedacht zou veranderen? "Dan zeg ik: 'Tja, je hebt je kans gemist, het is eerste keuze of niks.' Wij zouden zeker vrienden kunnen worden, maar ik zal nooit verliefd worden op Jan. Ik heb de draad van mijn leven weer opgepikt en dat vind ik prima zo."

Romina en Hilde zijn de laatste uitverkorenen:

"Ik zie me wel in Australië leven"

Het laatste keuzemoment in 'Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond' is achter de rug. Jan en Manu hebben nu ook hun vrouwen gevonden. 'Cowboy' Jan gaat verder met Romina, bij olijfboer Manu is Hilde de gelukkige. "Hij is een man naar mijn hart", klinkt het dolenthousiast.

Jan (29) ging voluit voor Romina (27), biochemiste en dierenarts in opleiding. Hoewel ze eerder zei haar leven "niet zomaar overhoop te zullen gooien" voor een man die ze niet kent, is ze blij. "Als het evolueert zoals het nu bezig is, zou ik zeker een toekomst zien hier in Australië. Ik voel mij hier thuis. Dit leven met Jan spreekt mij wel aan."

Manu (53) koos in Zuid-Afrika voor Hilde (49). "Een fantastische vrouw", glundert hij. "Eerlijk: zij was van in het begin mijn favoriete." De dolgelukkige agente kon het bijna niet geloven. "Manu is echt een man naar m'n hart. Ik heb nog nooit iemand gehad die zoveel dingen voor je doet. Ik ben altijd diegene geweest die voor de ander zorgde, omdat ik dat ook zelf wil. Leuk, als dat eens van de andere kant komt."

Nu is het voor de 'koppels' tijd om mekaar beter te leren kennen tijdens een trip in 'hun' land. Viert de romantiek hoogtij? Dat zien de kijkers volgende maandag. De boeren komen binnenkort ook samen in België om te onthullen of er daadwerkelijk liefdesverhalen zijn ontstaan. Dat zien we in de grote finale.